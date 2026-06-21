Universitatea Craiova, victorie la scor în primul amical al verii! U Cluj, eşec surprinzător

Victorie pentru Universitatea Craiova în primul amical al verii. Foto: Facebook @ Universitatea Craiova

Echipele din România au început pregătirile pentru noul sezon, iar majoritatea sunt acum în cantonamente în afara ţării, acolo unde joacă deja meciuri amicale.

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Primele două clasate ale stagiunii trecute, Universitatea Craiova şi Universitatea Cluj, au jucat ambele câte un amical, iar oltenii au obţinut victoria, în timp ce ardelenii au pierdut surprinzător.

Universitatea Craiova, victorie la scor în primul amical al verii

Echipa de fotbal Universitatea Craiova a surclasat formaţia austriacă de amatori FC Stubai cu 7-1, duminică, în primul meci de verificare din stagiul de pregătire din Austria, a anunţat campioana României pe pagina sa de Facebook.

Golurile alb-albaştrilor au fost marcate de Luca Băsceanu (min. 2), Assad Al Hamlawi (min. 3), Etim Monday (min. 16), Denys Muntean (min. 41, 49), Steven Nsimba (min. 45) şi Sebastian Şerban (min. 70).

Filipe Coelho a început cu Laurenţiu Popescu – Darius Fălcuşan, Nikola Stevanovic, Juraj Badelj – Florin Gaşpăr, Samuel Teles, Alexandru Creţu, Mihnea Rădulescu – Etim Monday, Assad Al Hamlawi, Luca Băsceanu. În repriza secundă au mai evoluat Alexandru Maxim – Steven Nsimba, Denys Muntean, David Barbu şi Sebastian Şerban.