Home | Fotbal | Liga 1 | Universitatea Craiova, victorie la scor în primul amical al verii! U Cluj, eşec surprinzător

Universitatea Craiova, victorie la scor în primul amical al verii! U Cluj, eşec surprinzător

Mihai Alecu Publicat: 21 iunie 2026, 23:45

Comentarii
Universitatea Craiova, victorie la scor în primul amical al verii! U Cluj, eşec surprinzător

Victorie pentru Universitatea Craiova în primul amical al verii. Foto: Facebook @ Universitatea Craiova

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Echipele din România au început pregătirile pentru noul sezon, iar majoritatea sunt acum în cantonamente în afara ţării, acolo unde joacă deja meciuri amicale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Primele două clasate ale stagiunii trecute, Universitatea Craiova şi Universitatea Cluj, au jucat ambele câte un amical, iar oltenii au obţinut victoria, în timp ce ardelenii au pierdut surprinzător.

Universitatea Craiova, victorie la scor în primul amical al verii

Echipa de fotbal Universitatea Craiova a surclasat formaţia austriacă de amatori FC Stubai cu 7-1, duminică, în primul meci de verificare din stagiul de pregătire din Austria, a anunţat campioana României pe pagina sa de Facebook.

Golurile alb-albaştrilor au fost marcate de Luca Băsceanu (min. 2), Assad Al Hamlawi (min. 3), Etim Monday (min. 16), Denys Muntean (min. 41, 49), Steven Nsimba (min. 45) şi Sebastian Şerban (min. 70).

Filipe Coelho a început cu Laurenţiu Popescu – Darius Fălcuşan, Nikola Stevanovic, Juraj Badelj – Florin Gaşpăr, Samuel Teles, Alexandru Creţu, Mihnea Rădulescu – Etim Monday, Assad Al Hamlawi, Luca Băsceanu. În repriza secundă au mai evoluat Alexandru Maxim – Steven Nsimba, Denys Muntean, David Barbu şi Sebastian Şerban.

Reclamă
Reclamă

Universitatea Craiova va juca următorul meci campioana Azerbaidjanului, FK Sabah, miercuri 24 iunie.

Universitatea Cluj, înfrângere surprinzătoare în primul amical al verii

Echipa de fotbal Universitatea Cluj a fost învinsă de selecţionata Under-19 a Croaţiei, cu scorul de 2-1, duminică, în primul său meci amical disputat în stagiul de pregătire din Austria, a anunţat clubul pe site-ul său oficial.

Dorin Codrea (81), cu o lovitură de cap, a marcat singurul gol al “şepcilor roşii”. Formula de start a Universităţii a arătat astfel: Şt. Lefter – Mikanovic, Poulolo, J. Cisse, Techereş – Ayomide, Bic – Stanojev, Ou. Mendy, M. Ştefănescu – A. Trică (Ibuchi Chukwu Goodnews, 30).

Croazieră transformată în coșmar. Sute de pasageri blocați pe mare din cauza unui incendiu la bordul naveiCroazieră transformată în coșmar. Sute de pasageri blocați pe mare din cauza unui incendiu la bordul navei
Reclamă

În repriza a doua au evoluat: Coşa – Chinteş, I. Cristea, D. Codrea, Chipciu – G. Simion, Pinho – Macalou, D. Nistor, F. Adams – Aliev. Pentru “U” urmează alte zile cu numeroase sesiuni de antrenamente şi încă trei jocuri amicale, cu Ujpest (27 iunie), FK Vojvodina Novi Sad (2 iulie) şi Nyiregyhaza Spartacus (3 iulie)., notează agerpres.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Merită Istvan Kovacs să arbitreze finala Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Zi caniculară în România. Oraşele care s-au topit la 38-40 de grade
Observator
Zi caniculară în România. Oraşele care s-au topit la 38-40 de grade
Sorin Căliniuc, bătaie ca în filmele cu Van Damme la PFC 1. De ce a picat lupta cu colosul de 140 kg: „Îl aștept pe MM Stoica”
Fanatik.ro
Sorin Căliniuc, bătaie ca în filmele cu Van Damme la PFC 1. De ce a picat lupta cu colosul de 140 kg: „Îl aștept pe MM Stoica”
23:40

Kylian Mbappe nu a stat pe gânduri când a fost întrebat care e cel mai bun fotbalist din lume. Răspunsul dat de starul francez
23:30

Lamine Yamal, savuros după ce a înscris primul său gol la World Cup. Ce făcea starul la precedentul Mondial
23:02

Motivul absenţei lui Doku din Belgia – Iran, jucătorul acuzat că a plecat de la Cupa Mondială
22:59

Ca în România – Suedia din 1994! Iran a făcut “șah mat” Belgia, dar golul a fost anulat
22:19

Plecare de ultim moment de la FCSB! Anunţul făcut: “Ne-am înţeles”
22:17

VideoCele mai noi informații din Piața World Cup după victoria Spaniei contra Arabiei Saudite cu 4-0.
Vezi toate știrile
1 Moment controversat în startul meciului istoric arbitrat de Istvan Kovacs la Mondial. Japonia a cerut penalty 2 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic 3 Cele mai dure reacții, după debutul lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială: „Concediați-l” 4 Scandal uriaș la Cupa Mondială! Algeria a făcut plângere la FIFA din cauza lui Lionel Messi 5 Suma cu care s-a ales Istvan Kovacs după ce a arbitrat meciul 1.000 din istoria Cupei Mondiale 6 Primul 10 de la Cupa Mondială! Cea mai mare notă de la turneul final după o prestație istorică
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB