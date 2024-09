"Unul dintre voi" Jayson Papeau, mesaj emoţionant la despărţirea de Rapid: "Menţiune pentru domnul Şucu" - Antena Sport

Jayson Papeau a transmis un mesaj emoţionant la despărţirea de Rapid. Francezul de 28 de ani pleacă din Giuleşti după doi ani. El s-a transferat la Al Markhiya, formaţie din liga a doua din Qatar.

După anunţul oficial făcut de Rapid, Jayson Papeau a transmis un mesaj emoţionat pentru fanii giuleşteni. Francezul nu l-a uitat nici pe Dan Şucu, patronul echipei.

„Unul dintre voi” Jayson Papeau, mesaj emoţionant la despărţirea de Rapid: „Menţiune pentru domnul Şucu”

„Iulie 2022, când am ajuns în București, nu mă așteptam la ce se va întâmpla cu mine. După 2 zile, am bifat primul meu joc oficial în Giulești și a fost în cel mai bun derby românesc. În acea zi mi-am dat seama de ceva: a fost alegerea potrivită să mă alătur acestui club.

Aici, în timpul contractului, am întâlnit oameni foarte amabili. M-au ajutat să mă simt confortabil și mi-au dat încrederea lor, de parcă eram deja un membru al familiei. Nu pot să-i menționez pe toți, dar antrenori, personal medical, gașca media așa cum le numesc eu etc..

Și cu siguranță jucători. Am avut momente bune, am avut momente proaste, dar asta este viața. Personal, am apreciat această experiență alături de voi toți, m-ați ajutat să cresc, ca fotbalist și ca bărbat, așa că am vrut doar să vă mulțumesc, băieți. Vestiarul nostru a fost uimitor, o adevărată familie.