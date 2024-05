"Urmează EURO?" Răspunsul dat imediat de Vlad Chiricheş, după ce FCSB a primit trofeul de campioană: "Am puteri supranaturale!" - Antena Sport

De asemenea, Chiricheş a transmis că va fi o onoare pentru el, dacă va fi convocat la Campionatul European din vară.

„Ne-am dorit foarte mult să câştigăm meciul, l-am controlat de la cap la coadă. Am avut şi ocazii. Îmi pare rău că nu am reuşit să câştigăm, dar au fost două săptămâni grele, am sărbătorit în fiecare zi. Ne bucurăm să sărbătorim în seara asta cu fanii, cu familia.

(N.r. Urmează EURO) Îmi fac treabă cât de bine pot, mai departe…cine are putere să decidă, o face. Îmi fac treabă, încerc să joc cât mai bine, dacă voi fi acolo, e o onoare.

Am nişte puteri supranaturale şi am reuşit să mă fac bine după meciul cu Rapid”, a declarat Vlad Chiricheş, conform digisport.ro.

Imagini fabuloase pe Arena Naţională! Ilie Năstase i-a dat trofeul lui Darius Olaru

Imagini fabuloase pe Arena Naţională, imediat după fluierul final al partidei cu CFR Cluj. Mihai Stoica, Elias Charalambous şi Pintilii au încins hora pe gazon.

La tribuna oficială, Gigi Becali s-a bucurat alături de apropiaţi. Patronul de la FCSB a părut extrem de satisfăcut de performanţa echipei sale. Fiesta a început pe gazon imediat după fluierul final al partidei. Coman a pătruns pe teren, iar MM Stoica, Elias Charalambous şi Pintilii au încins o horă a bucuriei. Becali a privit totul de la lojă. Imediat, Mihai Stoica a intrat pe gazon şi a prezentat fiecare om din staff şi fiecare jucător. Nu înainte de a ţine un discurs şi a le mulţumi fanilor. Ilie Năstase „Dacă această echipă a reușit un record inimaginabil să ajungă după înjumătățire la 13 puncte de locul 2, dumneavoastră ați făcut un record formidabil. S-a bătut recordul de audiență al Arenei Naționale! Toată lumea s-a gândit că a fost un campionat foarte ușor de câștigat, dar ce nu se știe din afară am simțit noi, din interior. Acest campionat s-a câștigat după meciul cu Rapid (0-4, în ultima etapă a sezonului regulat), când am fost dezmembrați, iar după meci, în loc ca acești suporteri fenomenali să își certe favoriți, i-au încurajat, au demonstrat că sunt alături de ei, au influențat această Arena Națională, iar titlul este al vostru! Al vostru! Repet, ca să înțelegeți: titlul este al vostru!”, a spus Mihai Stoica pe gazon.

