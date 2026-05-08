“Din punctul ăsta de vedere am fost norocos”. Jucătorul lui Voluntari accidentat extrem de grav a “rupt tăcerea”

Alexandru Gîț, jucătorul de la FC Voluntari care a suferit o dublă fractură de tibie și peroneu, a acordat un interviu în premieră după accidentarea horror din meciul de eșalon secund contra lui Bihor. Fundașul ilfovenilor a povestit tot ce i s-a întâmplat în ultima perioadă, de la momentul accidentării până în prezent.

Partida dintre FC Voluntari și FC Bihor a fost “martora” unui moment groaznic petrecut pe teren. Alexandru Gîț a suferit o fractură de tibie și peroneu după o intrare prin alunecare a adversarului său, Răzvan Gunie. Imediat după intervenția fotbalistului orădenilor, s-a creat o tensiune imensă, jucătorii de la Voluntari sărind chiar să-l bată pentru că l-au accidentat grav pe coechipierul lor.

Ce a spus Alexandru Gîț despre accidentarea suferită în meciul cu FC Bihor

La aproximativ o săptămână după evenimentul nefericit care îl ține pe bară pe Gîț pentru tot restul anului, jucătorul de 28 de ani a mărturisit ce a simțit în momentul în care s-a accidentat. Fundașul a dezvăluit și cum a decurs drumul cu ambulanța, dar și faptul că a avut noroc dintr-un punct de vedere, și anume că incidentul s-a întâmplat aproape de capitală, unde condițiile din spital au fost unele de top.

“Mă simt cât se poate de bine. Acasă, cu familia, e mai bine. Mai am dureri, dar nu sunt constante, vin în valuri și trec. Operația a reușit, totul a fost în regulă. Doctorii au spus că a ieșit foarte bine. Acum trebuie doar să am răbdare și organismul să reacționeze bine, să se sudeze oasele la loc

Fractura a fost destul de complicată. Peroneul s-a rupt mai jos, aproape de gleznă, și asta a necesitat mai multă atenție. Din punctul ăsta de vedere am fost norocos, că s-a întâmplat la București și nu într-un oraș mai mic, unde nu era un spital atât de performant. Și probabil altfel a fi stat lucrurile.