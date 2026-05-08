“Din punctul ăsta de vedere am fost norocos”. Jucătorul lui Voluntari accidentat extrem de grav a “rupt tăcerea”

Andrei Nicolae Publicat: 8 mai 2026, 20:54

Alexandru Gîț, accidentat în meciul dintre FC Voluntari și Bihor / Sport Pictures

Alexandru Gîț, jucătorul de la FC Voluntari care a suferit o dublă fractură de tibie și peroneu, a acordat un interviu în premieră după accidentarea horror din meciul de eșalon secund contra lui Bihor. Fundașul ilfovenilor a povestit tot ce i s-a întâmplat în ultima perioadă, de la momentul accidentării până în prezent.

Partida dintre FC Voluntari și FC Bihor a fost “martora” unui moment groaznic petrecut pe teren. Alexandru Gîț a suferit o fractură de tibie și peroneu după o intrare prin alunecare a adversarului său, Răzvan Gunie. Imediat după intervenția fotbalistului orădenilor, s-a creat o tensiune imensă, jucătorii de la Voluntari sărind chiar să-l bată pentru că l-au accidentat grav pe coechipierul lor.

Ce a spus Alexandru Gîț despre accidentarea suferită în meciul cu FC Bihor

La aproximativ o săptămână după evenimentul nefericit care îl ține pe bară pe Gîț pentru tot restul anului, jucătorul de 28 de ani a mărturisit ce a simțit în momentul în care s-a accidentat. Fundașul a dezvăluit și cum a decurs drumul cu ambulanța, dar și faptul că a avut noroc dintr-un punct de vedere, și anume că incidentul s-a întâmplat aproape de capitală, unde condițiile din spital au fost unele de top.

Mă simt cât se poate de bine. Acasă, cu familia, e mai bine. Mai am dureri, dar nu sunt constante, vin în valuri și trec. Operația a reușit, totul a fost în regulă. Doctorii au spus că a ieșit foarte bine. Acum trebuie doar să am răbdare și organismul să reacționeze bine, să se sudeze oasele la loc

Fractura a fost destul de complicată. Peroneul s-a rupt mai jos, aproape de gleznă, și asta a necesitat mai multă atenție. Din punctul ăsta de vedere am fost norocos, că s-a întâmplat la București și nu într-un oraș mai mic, unde nu era un spital atât de performant. Și probabil altfel a fi stat lucrurile.

Am ajuns la Floreasca și am dat de un doctor foarte bun, doctorul Rădulescu, care era de gardă. Doctorii mi-au explicat că orice amânare putea agrava situația. Mi-au spus clar că era o chestiune de ore, nu de zile. Riscurile creșteau cu fiecare oră care trecea.

Am fost tot timpul lucid și am știut ce se întâmplă cu mine. Durerile au fost foarte mari de la stadion până la spital. Piciorul meu se mișca și orice trepidație pe drum o simțeam extrem de tare. Au fost 30-40 de minute cumplite până am ajuns la doctori.

În primele zile nu m-am uitat la fază. Eram în spital și vedeam probleme mult mai grave decât ale mele. După aceea am revăzut-o. E fotbal, se poate întâmpla oricui. Eu joc mereu cu intensitate și niciodată nu am fost genul de jucător care să se ferească de contacte.

Am simțit o lovitură foarte puternică deasupra gleznei drepte, pe exterior, când adversarul a intrat prin alunecare. Eu aveam piciorul drept fixat în pământ și atunci s-a produs totul. Dacă nu aveam piciorul înfipt în gazon, probabil era doar o lovitură puternică și nu se ajungea la fractură. Am simțit instant durerea și mi-am dat seama imediat că osul nu mai era continuu“, a povestit fundașul pentru golazo.ro.

Gîț nu îl suspectează pe Gunie de un atac “la rupere” intenționat

Fotbalistul de la FC Voluntari a mai vorbit și despre momentul accidentării în sine, contactul cu Răzvan Gunie. În aceest sens, Gîț a spus că nu crede că fotbalistul orădenilor a avut intenția să îi rupă piciorul, după care a menționat că a primit numeroase mesaje, inclusiv de la fotbaliști de la FC Bihor. Fundașul nu a verificat însă dacă și Gunie i-a scris după cele întâmplate.

Sincer, nu cred că există jucători care intră pe teren cu gândul să accidenteze pe cineva. Toți vrem să câștigăm și din intensitatea jocului ies uneori și astfel de intrări. Dar nu cred că cineva spune înainte: «Acum intru și rup picioarele adversarului».

M-au căutat foarte mulți oameni. Am foști colegi la Bihor, precum Tescan, Kereki, Tudor Călin sau Paul Moussinga, dar am primit mesaje și de la mulți alți jucători. Cam toată lumea mi-a transmis un gând bun în perioada asta.

Probabil că mi-a scris și Gunie, sincer nici nu știu. Am foarte multe mesaje necitite și am încercat să stau cât mai puțin pe telefon, să fiu liniștit. Dar dacă mi-a dat mesaj sau nu, nu contează“.

Alexandru Gîț va fi nevoit să stea pe bară între șapte și opt luni, conform anunțul făcut de președintele clubului, Bogdan Bălănescu.

