Kurt Zouma se va duela cu Nicolae Stanciu în China! Cu cine semnează fostul fundaş al lui CFR Cluj - Antena Sport

Chiar dacă fundaşul central Kurt Zouma (31 de ani) era aşteptat să semneze în Kazahstan, el ar urma să ajungă în China, la Shandong Luneng.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În China Zouma se va duela cu Nicolae Stanciu, cu Alex Mitriţă şi cu fostul jucător al FCSB-ului, Malcom Edjouma.

Kurt Zouma merge în China

Jurnalistul Santi Aouna a anunţat, pe contul său de X, că Zouma are un acord cu Shandong Luneng şi e aşteptat să semneze în China în următoarele zile.

„Kurt Zouma și Shandong Luneng Taishan au ajuns la o înțelegere verbală pentru un contract pe un an cu posibilitatea de prelungire pe încă unul. Fundașul francez este așteptat să semneze oficial pentru clubul chinez în următoarele zile”, a transmis Santi Aouna pe X.

🚨EXCL: 🟠🇫🇷 #CSL |

🔐 A verbal agreement has been reached between Kurt Zouma and Chinese club Shandong Luneng Taishan for a one-year contract with an option for an additional season.

✍️ The French defender is expected to officially sign with the Chinese club in the coming… pic.twitter.com/YMSKEZ9QWl

— Santi Aouna (@Santi_J_FM) February 4, 2026