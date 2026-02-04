Kurt Zouma se va duela cu Nicolae Stanciu în China! Cu cine semnează fostul fundaş al lui CFR Cluj - Antena Sport

Chiar dacă fundaşul central Kurt Zouma (31 de ani) era aşteptat să semneze în Kazahstan, el ar urma să ajungă în China, la Shandong Luneng.
În China Zouma se va duela cu Nicolae Stanciu, cu Alex Mitriţă şi cu fostul jucător al FCSB-ului, Malcom Edjouma.
Kurt Zouma merge în China
Jurnalistul Santi Aouna a anunţat, pe contul său de X, că Zouma are un acord cu Shandong Luneng şi e aşteptat să semneze în China în următoarele zile.
„Kurt Zouma și Shandong Luneng Taishan au ajuns la o înțelegere verbală pentru un contract pe un an cu posibilitatea de prelungire pe încă unul. Fundașul francez este așteptat să semneze oficial pentru clubul chinez în următoarele zile”, a transmis Santi Aouna pe X.
🚨EXCL: 🟠🇫🇷 #CSL |
🔐 A verbal agreement has been reached between Kurt Zouma and Chinese club Shandong Luneng Taishan for a one-year contract with an option for an additional season.
✍️ The French defender is expected to officially sign with the Chinese club in the coming… pic.twitter.com/YMSKEZ9QWl
— Santi Aouna (@Santi_J_FM) February 4, 2026
Kurt Zouma este considerat una din marile “ţepe” de la CFR Cluj şi din istoria campionatului nostru.
Fost câştigător de Champions League şi de Conference League, Zouma valora atunci când a semnat cu CFR Cluj 10 milioane de euro. În prezent mai este cotat la numai 4 milioane de euro de către transfermarkt.com.
A jucat numai în 3 meciuri pentru CFR Cluj în campionat şi într-unul în Cupa României. La ultimele partide ale echipei antrenate de Daniel Pancu, Zouma nici măcar nu a fost în lot. Şi-a reziliat luna trecută înţelegerea cu CFR Cluj.
Zouma a fost prezentat ca un super-transfer la venirea în Gruia, patronul Neluţu Varga fiind nevoit să facă un efort financiar considerabil pentru a-l aduce. Evoluţiile lui Zouma au fost departe de aşteptări, în condiţiile în care el a intrat rapid pe primul loc în topul fotbaliştilor cu cea mai mare cotă din Liga 1. Între timp, şi cota lui Zouma s-a prăbuşit.
- Panathinaikos – PAOK, 20:30, LIVE VIDEO. Echipele de start. OFI Creta – Levadiakos 1-1
- Brighton a făcut ofertă de 17 milioane de euro pentru un român: “Am vorbit cu clubul”
- Salariul cu care Mbappe îşi plăteşte mama. Câştigă pe lună cât tot lotul FCSB-ului
- Inter – Torino LIVE SCORE (22:00). Cristi Chivu forțează prezența în semifinalele Cupei Italiei
- Cristiano Ronaldo a dat „tonul”: încă un star refuză să mai joace în Arabia Saudită. Ce s-a întâmplat