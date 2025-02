"Va ajunge titular la echipa naţională!" Pariul lui Mirel Rădoi, după ce a dus-o pe Craiova pe primul loc - Antena Sport

Mirel Rădoi, în timpul unui meci/ Profimedia Mirel Rădoi a făcut un pariu după ce a dus-o pe Universitatea Craiova pe primul loc al Ligii 1. Craiova s-a impus cu 1-0 în faţa celor de la Unirea Slobozia, prin golul marcat de Alexandru Cicâldău. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mirel Rădoi a spus că Alexandru Cicâldău va ajunge titular la echipa naţională a României după ce îşi va rezolva problemele fizice. Mai mult, Rădoi a spus că Alexandru Cicâldău este unul dintre puţinii jucători români pe care i-a vrut la echipele pe care le-a antrenat. Mirel Rădoi crede că Alexandru Cicâldău va ajunge titular la echipa naţională „Sunt puțini jucători români pe care eu am vrut să-i transfer la echipele pe care le-am avut, iar el (n.r – Cicâldău) este unul dintre ei. Îl știu de la naționala de tineret, îl știu de la echipa mare. Pentru mine nu e o surpriză ceea ce se întâmplă. Vă spun că, în momentul în care își va termina problemele cu glezna și din punct de vedere fizic își va reveni, va ajunge titular la echipa națională. Sunt doi jucători cu care am încercat mereu (n.r – să îi transfere) și de fiecare dată m-au refuzat: Cicâldău și Tudor Băluță„, a spus Mirel Rădoi într-o conferinţă de presă. Alexandru Cicâldău, decisiv în Unirea Slobozia -Universitatea Craiova 0-1 Unirea Slobozia a avut primele două ocazii importante ale meciului, prin Purece, în minutul 11, şi Yusov, în minutul 32, dar la ambele portarul oltenilor a fost la post. În minutul 39 a venit rândul craiovenilor să rateze, Safira reluând cu o lovitură de cap, însă Denis Rusu a respins. Portarul gazdelor a blocat şi şutul lui Mitriţă, din minutul 45+1, iar jucătorul Craiovei a mai şutut odată periculos, în minutul 65, dar pe lângă poartă. Reclamă

În minutul 71 Rusu a respins în transversală şutul lui Baiaram, pentru ca după cinci minute Houri , abia intrat pe teren, să-i ofere o pasă excelentă lui Cicâldău şi acesta să înscrie, aducând victoria Universităţii, cu 1-0. Rădoi bifează a treia victorie consecutivă pe banca oltenilor, care au ajuns la 45 de puncte şi au trecut pe primul loc al clasamentului. Unirea Slobozia are 25 de puncte şi e pe 13.

„Ne bucurăm că am reușit să luăm cele 3 puncte, pe un teren dificil. Ne-am îndeplinit obiectivul și am ajuns pe primul loc, chiar dacă doar până mâine. Ne bucurăm că am legat a treia victorie la rând.

Am reușit să facem jocuri foarte bune și să legăm victoriile. Am avut probleme fizice pentru că am fost accidentat, iar acea accidentare m-a ținut pe loc.

Ne gândim la fiecare meci în parte, de mâine ne gândim la meciul de vineri. Terenul de aici a fost greu, a fost foarte tare, am încercat să nu ne accidentăm. Important e că am luat cele 3 puncte, că nu am luat gol. Noi avem calitate, avem o echipă care poate marca oricând.

