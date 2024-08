"Va domina fotbalul românesc" Echipa din Liga 1 care l-a impresionat pe Adrian Mititelu: "Are cei mai inteligenţi suporteri" - Antena Sport

Echipa din Liga 1 care l-a impresionat pe Adrian Mititelu este Dinamo. Patronul lui FCU Craiova este de părere că alb-roşiii vor domina fotbalul românesc după ce stadionul din Ştefan cel Mare va fi gata.

Mititelu i-a lăudat pe fanii lui Dinamo, care nu au lăsat echipa să intre în faliment.

„Va domina fotbalul românesc” Echipa din Liga 1 care l-a impresionat pe Adrian Mititelu: „Are cei mai inteligenţi suporteri”

„Dinamo are un segment de fani cu venituri mult peste medie, dar și cu o mentalitate vestică, mai de zonă centrală a capitalei, și odată cu noul stadion, acest gen de suporteri pot influența decisiv forța financiară a clubului pe viitor și implicit valoarea sportivă a echipei, care cu siguranță va domina fotbalul românesc.

FC Dinamo are cei mai inteligenți și cei mai occidentali suporteri din România. Au demonstrat asta în mod clar și fără echivoc. Este singurul mare club din România scăpat de spectrul falimentului, exclusiv datorită implicării în masă a suporterilor. Atunci când majoritatea analiștilor din fotbal, dar și a fostelor glorii, îi cântau prohodul, fanaticii suporteri dinamoviști au spus răspicat «NU CEDĂM»! Așa ceva n-o să se mai întâmple în veci cu o altă echipă din România. Acest purgatoriu traversat cu bine de suflarea dinamovistă are un rol dublu pozitiv pentru viitor. Astfel, pe lângă faptul că brandul a ieșit foarte întărit, au fost spălate în parte și păcatele trecutului, petele negre din istoria acestui club, care ne place ori ba, nu pot fi uitate”, a transmis Adrian Mititelu pe Facebook.

