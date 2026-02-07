Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Vă gândiți să vă despărțiti de Bergodi?” Răspunsul dat de oficialii lui U Cluj, după scenele incredibile din CFR - U Cluj 3-2 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | „Vă gândiți să vă despărțiti de Bergodi?” Răspunsul dat de oficialii lui U Cluj, după scenele incredibile din CFR – U Cluj 3-2

„Vă gândiți să vă despărțiti de Bergodi?” Răspunsul dat de oficialii lui U Cluj, după scenele incredibile din CFR – U Cluj 3-2

Viviana Moraru Publicat: 7 februarie 2026, 23:20

Comentarii
Vă gândiți să vă despărțiti de Bergodi?” Răspunsul dat de oficialii lui U Cluj, după scenele incredibile din CFR – U Cluj 3-2

Cristiano Bergodi, scandal uriaș după CFR Cluj - U Cluj 3-2/ Sport Pictures

Radu Constantea, președintele de la U Cluj, a reacționat după scenele incredibile oferite de Cristiano Bergodi, pe finalul meciului pierdut cu CFR Cluj, scor 2-3. Antrenorul „Șepcilor roșii” a sărit să-l bată pe Andrei Cordea, după fluierul final.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Radu Constantea a transmis că nu ia în calcul demiterea lui Cristiano Bergodi, după scandalul uriaș creat. Antrenorul a văzut cartonașul roșu și nu a oferit declarații, după cele întâmplate pe teren.

Radu Constantea, reacție după scandalul creat de Cristiano Bergodi în CFR Cluj – U Cluj 3-2

Radu Constantea a mai declarat că urmează să aibă o discuție cu Cristiano Bergodi, pentru a afla de la ce a pornit întregul scandal. Președintele de la U Cluj a dezvăluit că, de fapt, Andrei Cordea l-ar fi înjurat pe antrenorul „Șepcilor roșii”.

Să vedem ce a declanșat, nu ar trebui să aibă această reacție, dar să vedem ce s-a întâmplat. Am preferat să plec, nu am avut o discuție cu Cristiano, dar din ce am înțeles, au fost scene destul de reprobabile. Injuriile adresate nu au fost către el, ci către Cristiano. Nistor a zis asta. Sunt doar supoziții acum, doar ce s-a văzut.  

Nu susțin nici eu reacție lui, dar nici așa, injuriile sunt o agresiune. (N.r. Despre declarațiile lui Pancu) Declarația lui nu are nicio legătură. Aș comenta acum, dar nu e indicat. Mâine când va revedea declarația, își va da seama că nu are nicio legătură cu realitatea.  

Reclamă
Reclamă

Vom vedea ce se va scrie în raport, ne așteptăm la o suspendare, dar sperăm să fie în limita regulamentului. (N.r. Vă gândiți să vă despărțiți de Bergodi?) Nu, nu. (N.r. Vreo sancțiune?) Repet, prima oară vreau să am o discuție cu el, să văd ce a declanșat această ieșire. Îl cunoaștem, nu e genul de om să aibă astfel de ieșiri”, a declarat Radu Constantea, conform digisport.ro, după CFR Cluj – U Cluj 3-2.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reuşesc FCSB şi CFR Cluj să prindă in extremis play-off-ul?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul exploziei din Chitila. Locatarii din garsoniera unde s-a produs deflagraţia ar fi folosit o butelie
Observator
Filmul exploziei din Chitila. Locatarii din garsoniera unde s-a produs deflagraţia ar fi folosit o butelie
Neluțu Varga, prima reacție după CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Play-off, apoi titlu! Le pregătesc și o primă!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Neluțu Varga, prima reacție după CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Play-off, apoi titlu! Le pregătesc și o primă!”. Exclusiv
23:42
“E intolerabil!” Iuliu Mureşan l-a pus la zid pe Cristiano Bergodi: “Are fitilul cam scurt. Merită o pedeapsă exemplară”
23:20
Rezultatele înregistrate sâmbătă de Team România la Jocurile Olimpice! Daniela Toth, performanţa zilei
23:10
Anunţul lui Neluţu Varga după ce CFR Cluj a ajuns pe loc de play-off după 7 victorii consecutive
22:50
“Nu se simte bine!” Cristiano Bergodi nu a venit la declaraţii, după bătaia din CFR Cluj – U Cluj 3-2: “Au început să înjure”
22:47
Daniel Pancu a început să țipe la interviu, după scandalul din CFR – U Cluj 3-2: „Să-mi bată jucătorii pe teren? Eram arestat”
22:35
Andrei Cordea a spus de la ce a pornit, de fapt, scandalul din CFR – U Cluj 3-2: „L-am înjurat, ei m-au amenințat”
Vezi toate știrile
1 Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci” 2 Mircea Lucescu a rostit numele pe care l-ar lăsa în locul său pe banca României: “Imediat mă retrag pentru el” 3 “Nu pot să reproduc” Dan Nistor l-a făcut praf pe Andrei Cordea, după bătaia din CFR Cluj – U Cluj 3-2: “Să creadă că e ca el” 4 Mititelu vrea să-i dea încă o lovitură lui Rotaru după ce a câștigat palmaresul Craiovei: “40, 50 de mil. de €” 5 Câţi bani şi câte puncte a primit Sorana Cîrstea după victoria de la Transylvania Open? Salt important în clasamentul WTA 6 Pierdere uriașă pentru Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Am făcut eforturi inimaginabile”
Citește și
Cele mai citite
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”