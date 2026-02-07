„Vă gândiți să vă despărțiti de Bergodi?” Răspunsul dat de oficialii lui U Cluj, după scenele incredibile din CFR - U Cluj 3-2 - Antena Sport

Radu Constantea, președintele de la U Cluj, a reacționat după scenele incredibile oferite de Cristiano Bergodi, pe finalul meciului pierdut cu CFR Cluj, scor 2-3. Antrenorul „Șepcilor roșii” a sărit să-l bată pe Andrei Cordea, după fluierul final.

Radu Constantea a transmis că nu ia în calcul demiterea lui Cristiano Bergodi, după scandalul uriaș creat. Antrenorul a văzut cartonașul roșu și nu a oferit declarații, după cele întâmplate pe teren.

Radu Constantea, reacție după scandalul creat de Cristiano Bergodi în CFR Cluj – U Cluj 3-2

Radu Constantea a mai declarat că urmează să aibă o discuție cu Cristiano Bergodi, pentru a afla de la ce a pornit întregul scandal. Președintele de la U Cluj a dezvăluit că, de fapt, Andrei Cordea l-ar fi înjurat pe antrenorul „Șepcilor roșii”.

Să vedem ce a declanșat, nu ar trebui să aibă această reacție, dar să vedem ce s-a întâmplat. Am preferat să plec, nu am avut o discuție cu Cristiano, dar din ce am înțeles, au fost scene destul de reprobabile. Injuriile adresate nu au fost către el, ci către Cristiano. Nistor a zis asta. Sunt doar supoziții acum, doar ce s-a văzut.

Nu susțin nici eu reacție lui, dar nici așa, injuriile sunt o agresiune. (N.r. Despre declarațiile lui Pancu) Declarația lui nu are nicio legătură. Aș comenta acum, dar nu e indicat. Mâine când va revedea declarația, își va da seama că nu are nicio legătură cu realitatea.