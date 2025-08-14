"Cea mai ruşinoasă vară din ultimii zece ani". Marius Şumudică, reacţie fermă înaintea returului Drita - FCSB - Antena Sport

Închide meniul
"Cea mai ruşinoasă vară din ultimii zece ani". Marius Şumudică, reacţie fermă înaintea returului Drita - FCSB

Home | Fotbal | Europa League | “Cea mai ruşinoasă vară din ultimii zece ani”. Marius Şumudică, reacţie fermă înaintea returului Drita – FCSB

“Cea mai ruşinoasă vară din ultimii zece ani”. Marius Şumudică, reacţie fermă înaintea returului Drita – FCSB

Publicat: 14 august 2025, 16:16

Cea mai ruşinoasă vară din ultimii zece ani. Marius Şumudică, reacţie fermă înaintea returului Drita – FCSB

Marius Şumudică, în timpul unui meci la Rapid/ Hepta

Marius Şumudică a oferit o reacţie fermă înaintea returului dintre Drita şi FCSB, din turul trei preliminar de Europa League. Partida se va disputa azi, de la ora 21:00, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

FCSB a câştigat dramatic partida tur, cu scorul de 3-2, după ce kosovarii au condus cu 2-0. Daniel Bîrligea a marcat golul victoriei în prelungiri.

Marius Şumudică, reacţie fermă înaintea returului Drita – FCSB

Înaintea returului de la Priştina, Marius Şumudică a declarat că ar fi un adevărat dezastru dacă FCSB ar fi eliminată de Drita. Antrenorul a transmis că roş-albaştrii pleacă favoriţi, însă s-a declarat convins de faptul că atmosfera de pe stadion va fi una “de foc”.

“Eu cred că pleacă favoriți, un 70 cu 30 la sută din punctul meu de vedere, mai ales că FCSB-ul are potența și calitatea jucătorilor de a marca un gol. Cred că dacă vor marca primii în Kosovo, sunt calificați.

Dacă nu, și meciul merge în 0-0, e posibil orice, pentru că o să vedeți probabil o atmosferă ostilă din partea publicului. Știți foarte bine relațiile încordate din punct de vedere fotbalistic dintre cele două țări.

Pentru fotbalul românesc, să dea Dumnezeu să se califice. Este foarte important, fiindcă am început și noi să mai facem puncte. Iată, Craiova câștigă, FCSB-ul câștigă, chiar dacă se înjumătățesc punctele în fazele astea inferioare, să le zic așa, de calificare. Contează aceste puncte pentru coeficientul României.

Și eu sper ca cei de la FCSB să aibă forța de a se califica, de a trece peste acea atmosferă ostilă. Așa am citit și sunt ferm convins că se va întâmpla. Dar FCSB are în ADN, să zic așa, nu au uitat fotbalul, au în ADN momentele astea critice, în care trebuie să se capaciteze foarte bine.

An de an sunt în cupele europene, știu foarte bine și au experiența jocurilor. Cred că, dacă se califică și trece de Drita, este un rezultat normal. Dacă sunt eliminați, din punctul meu de vedere, FCSB trăiește cea mai rușinoasă vară din ultimii zeci de ani”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.

Mihai Stoica, avertisment înaintea returului cu Drita

Preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, Mihai Stoica a transmis un avertisment înaintea returului cu Drita! S-a aflat ce îl îngrijorează pe oficialul campioanei. Echipa lui Elias Charalambous porneşte cu un avantaj minim returul cu kosovarii. Asta după victoria de la Bucureşti, scor 3-2.

„E un meci care ne-ar relaxa mental. O calificare ar însemna o nouă participare în faza principală a unei competiții europene. Am avea posibilitatea, ca anul trecut, să participăm în Europa League.

Concentrarea e maximă. Suntem într-un recul teribil. Nu neapărat dacă vorbim de joc, ci de tot ce se întâmplă. Tot ce intra anul trecut iese acum, ce nu intra adversarilor intră acum. Dar am convingerea că vom depăși această perioadă și vom reveni unde ne recomandă valoarea.

Jucătorii au bonusuri. Singurele. Cele pentru grupele europene. Din punct de vedere al motivării nu sunt îngrijorați. Lipsesc jucători importanți, dar am avut o revenire importantă în tur, cu o echipă din care au lipsit mai mulți jucători importanți”, a declarat Stoica, conform primasport.ro.

1 FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo 2 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” 3 Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez 4 Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: “Mult succes!” 5 “Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi” 6 Antrenorul de la Drita, întrebat care e cel mai periculos jucător de la FCSB înainte de retur. Răspunsul dat
