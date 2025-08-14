"Cea mai ruşinoasă vară din ultimii zece ani". Marius Şumudică, reacţie fermă înaintea returului Drita - FCSB - Antena Sport

Marius Şumudică a oferit o reacţie fermă înaintea returului dintre Drita şi FCSB, din turul trei preliminar de Europa League. Partida se va disputa azi, de la ora 21:00, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a câştigat dramatic partida tur, cu scorul de 3-2, după ce kosovarii au condus cu 2-0. Daniel Bîrligea a marcat golul victoriei în prelungiri.

Marius Şumudică, reacţie fermă înaintea returului Drita – FCSB

Înaintea returului de la Priştina, Marius Şumudică a declarat că ar fi un adevărat dezastru dacă FCSB ar fi eliminată de Drita. Antrenorul a transmis că roş-albaştrii pleacă favoriţi, însă s-a declarat convins de faptul că atmosfera de pe stadion va fi una “de foc”.

“Eu cred că pleacă favoriți, un 70 cu 30 la sută din punctul meu de vedere, mai ales că FCSB-ul are potența și calitatea jucătorilor de a marca un gol. Cred că dacă vor marca primii în Kosovo, sunt calificați.

Dacă nu, și meciul merge în 0-0, e posibil orice, pentru că o să vedeți probabil o atmosferă ostilă din partea publicului. Știți foarte bine relațiile încordate din punct de vedere fotbalistic dintre cele două țări.