Verdict despre posibila plecare a lui Mario Tudose de la FC Argeș. Bogdan Andone: "Au fost discuții" - Antena Sport

Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, a vorbit înainte de plecarea echipei sale în Turcia, Antalya, despre situațiile jucătorilor care au fost cei mai curtați în această perioadă, și anume Caio Martins și Mario Tudose. Tehnicianul piteștenilor nu este de părere că stoperul va pleca de la echipa sa în această “fereastră” de mercato.

Mario Tudose este unul dintre jucătorii de perspectivă din Liga 1 care de-a lungul acestui sezon a fost asociat cu diverse mutări la formații importante din campionat. După ce Gigi Becali și-a exprimat dorința de a-l avea pe stoper la echipa pe care o patronează, Rapid și Dinamo l-ar fi pus și ele pe lista lor pe jucătorul de 20 de ani.

Bogdan Andone nu-l vede plecat pe Tudose în iarnă

Despre situația lui Tudose a vorbit inclusiv Bogdan Andone, care a declarat că nu crede că un eventual transfer al fundașului se va realiza în această iarnă, îndreptând atenția spre perioada de mercato de vară. Antrenorul a mărturisit că în cazul în care Tudose o va părăsi până la urmă pe FC Argeș, atunci va discuta cu cei din conducere pentru a-i găsi un înlocuitor.

“Și pentru Mario au fost tot felul de discuții și sunt în continuare, dar, sincer, cred că nu e simplu în cazul lui, ținând cont de clauza aceea și procentul pe care îl are Benfica. E un jucător important pentru noi, un jucător tânăr, de echipă națională.

Din punctul meu de vedere, va fi greu ca el să plece în acest moment. Cred că va termina campionatul la noi, iar din vară vom vedea care va fi situația lui. La capitolul sosiri e vechiul transfer, cel al lui Emmers, pe care îl avem din decembrie.