Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Verdict despre posibila plecare a lui Mario Tudose de la FC Argeș. Bogdan Andone: "Au fost discuții" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Verdict despre posibila plecare a lui Mario Tudose de la FC Argeș. Bogdan Andone: “Au fost discuții”

Verdict despre posibila plecare a lui Mario Tudose de la FC Argeș. Bogdan Andone: “Au fost discuții”

Andrei Nicolae Publicat: 3 ianuarie 2026, 17:10

Comentarii
Verdict despre posibila plecare a lui Mario Tudose de la FC Argeș. Bogdan Andone: Au fost discuții

Mario Tudose, în timpul unui meci / Sport Pictures

Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, a vorbit înainte de plecarea echipei sale în Turcia, Antalya, despre situațiile jucătorilor care au fost cei mai curtați în această perioadă, și anume Caio Martins și Mario Tudose. Tehnicianul piteștenilor nu este de părere că stoperul va pleca de la echipa sa în această “fereastră” de mercato.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mario Tudose este unul dintre jucătorii de perspectivă din Liga 1 care de-a lungul acestui sezon a fost asociat cu diverse mutări la formații importante din campionat. După ce Gigi Becali și-a exprimat dorința de a-l avea pe stoper la echipa pe care o patronează, Rapid și Dinamo l-ar fi pus și ele pe lista lor pe jucătorul de 20 de ani.

Bogdan Andone nu-l vede plecat pe Tudose în iarnă

Despre situația lui Tudose a vorbit inclusiv Bogdan Andone, care a declarat că nu crede că un eventual transfer al fundașului se va realiza în această iarnă, îndreptând atenția spre perioada de mercato de vară. Antrenorul a mărturisit că în cazul în care Tudose o va părăsi până la urmă pe FC Argeș, atunci va discuta cu cei din conducere pentru a-i găsi un înlocuitor.

Și pentru Mario au fost tot felul de discuții și sunt în continuare, dar, sincer, cred că nu e simplu în cazul lui, ținând cont de clauza aceea și procentul pe care îl are Benfica. E un jucător important pentru noi, un jucător tânăr, de echipă națională.

Din punctul meu de vedere, va fi greu ca el să plece în acest moment. Cred că va termina campionatul la noi, iar din vară vom vedea care va fi situația lui. La capitolul sosiri e vechiul transfer, cel al lui Emmers, pe care îl avem din decembrie.

Reclamă
Reclamă

Am vorbit și cu președintele, i-am spus că, din punctul meu de vedere, vom aduce un jucător doar în cazul în care va pleca altul. De exemplu, dacă e să plece Caio, aducem o extremă în locul lui. Dacă pleacă Mario Tudose, vom căuta un fundaș central“, a spus Bogdan Andone, potrivit gsp.ro.

Caio Martins, dorit în Europa

Înainte de plecarea în Turcia, Andone a fost întrebat și despre posibilitatea ca celălalt jucător de la FC Argeș care a ieșit în evidență în această stagiune, Caio Martins, să plece. Tehnicianul a dezvăluit că echipa a primit ultima dată o ofertă din Europa pentru jucătorul brazilianul care a marcat trei goluri și a oferit trei pase decisive în acest sezon.

Daniel Stanciu, director de imagine la FC Argeș, a vorbit despre situația lui Mario Tudose și el și a oferit la rândul său același verdict. În acest sezon, Tudose a bifat 24 de partide în tricoul alb-violeților, fiind un om de bază pentru nou-promovata care a surprins în acest sezon de Liga 1.

Vreme rea până luni seară: Ninsori, polei, viscol, zăpadă până la 15 cm în Transilvania și MaramureșVreme rea până luni seară: Ninsori, polei, viscol, zăpadă până la 15 cm în Transilvania și Maramureș
Reclamă

Piteștenii se află pe locul 5 în campionat după 21 de etape, cu 34 de puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Satul dispărut care apare doar o dată pe an. Localnicii spun că încă se mai aud pași noaptea
Observator
Satul dispărut care apare doar o dată pe an. Localnicii spun că încă se mai aud pași noaptea
Securitatea lui Ceaușescu a băgat spaima în români! Adevăruri nespuse timp de 35 de ani: „Locul 2 în lume după Mossad!”
Fanatik.ro
Securitatea lui Ceaușescu a băgat spaima în români! Adevăruri nespuse timp de 35 de ani: „Locul 2 în lume după Mossad!”
16:56
Gigi Becali scoate bani grei din buzunar pentru cantonamentul FCSB-ului. Condiții de Champions League
16:37
Transfer din academia FCSB-ului. Un puști de doar 16 ani ajunge la Farul
16:28
Rangers, victorie uriașă în ”Old Firm Derby”! Se joacă titlul în Scoția
16:09
Steven Nsimba și-a găsit echipă! Vârful din Bănie poate fi coleg cu un fost jucător al Universității Craiova
16:06
Ce amical! Ianis Hagi, meci contra echipei din Liga 1 care a produs surpriza campionatului
15:30
Meme Stoica a anunţat ce se întâmplă cu transferul lui Tănase în China
Vezi toate știrile
1 Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!” 2 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 3 Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate 4 UPDATEE gata transferul! Cunoscutul jucător român din Liga 1 a semnat cu Dinamo! 5 EXCLUSIVDupă ce a rezolvat transferul lui Ţicu, Dinamo se luptă cu o rivală pentru un alt jucător din Liga 1! 6 Ilie Dumitrescu revine în fotbal: “Intru într-un proiect de genul ăsta!” Ce rol va avea
Citește și
Cele mai citite
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”