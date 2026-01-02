Arabii au sunat să-l transfere pe Mario Tudose. Ce a decis FC Argeș: "Va pleca într-un campionat puternic" - Antena Sport

Mario Tudose se bucură de oferte în perioada de iarnă. Dinamo și FCSB se bat pentru semnătura lui, iar pe adresa clubului a venit și o ofertă din Zona Golfului.
Daniel Stanciu spune că nu se pune problema ca fundașul să ajungă în acea zonă, ba mai mult refuză plecarea lui la grupări din România.
”A fost interes tot timpul. S-a deschis perioada de transferuri și lucrurile s-au mai mișcat. Există interes. Chiar și azi (n.r. – 2 ianuarie) eu și Dani Coman am vorbit cu cineva din Zona Golfului, dar nu cred că e cazul să mergem pe varianta asta.
Mario Tudose dacă va pleca, va pleca într-un campionat puternic din Europa. Noi așa încercăm. Acesta e interesul pentru noi. Suntem în contact cu cei de la Benfica, sunt interesați să realizăm un transfer.
Sincer să spun, nu aș merge foarte mult pe varianta cu plecarea lui în această iarnă pentru că avem de îndeplinit obiective. Tudose nu joacă la noi pentru că U21, ci pentru că e un jucător de bază și avem nevoie de el.
Obiectivul nostru este de a accesa varianta cu play-off-ul și apoi să reglăm și din punct de vedere financiar pentru că nu stăm foarte bine.”, a spus Daniel Stanciu la Digi Sport.
