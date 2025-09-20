Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Verdictul lui Mirel Rădoi, după primul eșec din campionat al Universității Craiova: "Și neinspirat, și ghinion" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Verdictul lui Mirel Rădoi, după primul eșec din campionat al Universității Craiova: “Și neinspirat, și ghinion”

Verdictul lui Mirel Rădoi, după primul eșec din campionat al Universității Craiova: “Și neinspirat, și ghinion”

Andrei Nicolae Publicat: 20 septembrie 2025, 23:31

Comentarii
Verdictul lui Mirel Rădoi, după primul eșec din campionat al Universității Craiova: Și neinspirat, și ghinion

Mirel Rădoi, după un meci / Sport Pictures

Mirel Rădoi a avut un discurs echilibrat după ce Universitatea Craiova a suferit prima înfrângere din acest sezon de Liga 1. Oltenii au fost învinși de Oțelul Galați cu 1-0 prin golul înscris de Joao Lamiera.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul alb-albaștrilor este de părere că jucătorii săi au avut atitudine în duelul din Moldova, iar neinspirația și ghinionul au contat la rezultatul final.

Mirel Rădoi: “Poate e mai bine că s-a întâmplat azi”

Tehnicianul de 44 de ani crede că primul eșec al “leilor” era doar o chestiune de timp. În plus, Rădoi a remarcat că nici Oțelul nu a ieșit atât de mult în evidență și că totul s-a decis la lipsa de inspirație a elevilor săi. În momentul în care a fost întrebat dacă poziția de lider “atârnă greu” pentru elevii săi, antrenorul a spus că nu ia în considerare acest lucru, mai ales că până acum alb-albaștrii nu au făcut simțit acest aspect.

Cred că era aproape imposibil să nu avem o înfrângere în această ediție de campionat. Poate e mai bine că s-a întâmplat azi, Tragem niște concluzii cu toții. A fost o partidă cu de toate, din care am luat multe decizii neinspirate.

Și acum mă întrebam dacă în afară de golul primit adversarul a avut șut pe cadrul porții. Până la urmă, cumva nemeritat, dar trebuie să mergem înainte. Din păcate, astea sunt execuțiile noastre pe care le-am avut în seara asta, și neinspirat, și puțin ghinion.

Reclamă
Reclamă

Cumva am avut de toate. Ne-am grăbit în anumite momente, am intrat în jocul lor de uzură. Ne-am pripit puțin și după minutul 80 părea un haos de ambele părți.

(n.r. întrebat despre posibila presiune de a fi pe locul 1) Nu cred că e prima etapă când suntem pe primul loc. Vom vedea pe parcurs dacă lucrul ăsta chiar ne trage în jos, o să îi întreb și eu pe jucători dacă simt altceva.

Foarte multe lucruri nu sunt de reglat, cred că am fost echipa cu ințiativa, mai bună. Nu pot să spun de jucători că n-au avut atitudine, o seară slabă și la execuție, și la decizii“, a spus antrenorul oltenilor, potrivit digisport.ro.

Şoferul maşinii pe care a căzut fetiţa de doi ani, de la etajul patru, în Chiajna: "Nu îmi trebuie nimic"Şoferul maşinii pe care a căzut fetiţa de doi ani, de la etajul patru, în Chiajna: "Nu îmi trebuie nimic"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui demis Elias Charalambous de la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini interzise din România Comunistă. Alex Petre, după 35 de ani: "Greşeala e că nu s-a spus copiilor"
Observator
Imagini interzise din România Comunistă. Alex Petre, după 35 de ani: "Greşeala e că nu s-a spus copiilor"
La 55 de ani, Leonard Doroftei a făcut cel mai tare anunț, are mare curaj: ”O nebunie”
Fanatik.ro
La 55 de ani, Leonard Doroftei a făcut cel mai tare anunț, are mare curaj: ”O nebunie”
23:22
Nicușor Bancu, mesaj direct după Oțelul – Universitatea Craiova 1-0: “Nu ne-a ieșit nimic”
23:15
VIDEODani Coman, discurs cu lacrimi în ochi în fața jucătorilor, în ziua în care și-a pierdut tatăl: „Vă mulțumesc”
23:14
Tudor Băluță nu s-a abținut după Oțelul – Universitatea Craiova 1-0: “Au tras de timp din prima repriză!”
23:13
Cursa Marelui Premiu al Azerbaidjanului LIVE VIDEO (13:45, Antena 1 și AntenaPLAY). Max Verstappen pleacă din pole
22:51
Oțelul – Universitatea Craiova 1-0. Oltenii lui Mirel Rădoi, prima înfrângere din actualul sezon de Liga 1
22:34
U-BT Cluj a câștigat Supercupa României
Vezi toate știrile
1 Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria 2 Daniel Bîrligea, declarație uluitoare după FC Botoșani – FCSB 3-1: “Să câștigăm meciurile de retrogradare” 3 Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A făcut un cadou” 4 Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani 5 Fosta senzație din Serie A e în faliment! Au ajuns în Serie D și au pornit cu -14 puncte 6 Cum a putut să reacționeze Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani. A închis imediat telefonul
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter