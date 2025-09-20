Verdictul lui Mirel Rădoi, după primul eșec din campionat al Universității Craiova: "Și neinspirat, și ghinion" - Antena Sport

Mirel Rădoi a avut un discurs echilibrat după ce Universitatea Craiova a suferit prima înfrângere din acest sezon de Liga 1. Oltenii au fost învinși de Oțelul Galați cu 1-0 prin golul înscris de Joao Lamiera.
Antrenorul alb-albaștrilor este de părere că jucătorii săi au avut atitudine în duelul din Moldova, iar neinspirația și ghinionul au contat la rezultatul final.
Mirel Rădoi: “Poate e mai bine că s-a întâmplat azi”
Tehnicianul de 44 de ani crede că primul eșec al “leilor” era doar o chestiune de timp. În plus, Rădoi a remarcat că nici Oțelul nu a ieșit atât de mult în evidență și că totul s-a decis la lipsa de inspirație a elevilor săi. În momentul în care a fost întrebat dacă poziția de lider “atârnă greu” pentru elevii săi, antrenorul a spus că nu ia în considerare acest lucru, mai ales că până acum alb-albaștrii nu au făcut simțit acest aspect.
“Cred că era aproape imposibil să nu avem o înfrângere în această ediție de campionat. Poate e mai bine că s-a întâmplat azi, Tragem niște concluzii cu toții. A fost o partidă cu de toate, din care am luat multe decizii neinspirate.
Și acum mă întrebam dacă în afară de golul primit adversarul a avut șut pe cadrul porții. Până la urmă, cumva nemeritat, dar trebuie să mergem înainte. Din păcate, astea sunt execuțiile noastre pe care le-am avut în seara asta, și neinspirat, și puțin ghinion.
Cumva am avut de toate. Ne-am grăbit în anumite momente, am intrat în jocul lor de uzură. Ne-am pripit puțin și după minutul 80 părea un haos de ambele părți.
(n.r. întrebat despre posibila presiune de a fi pe locul 1) Nu cred că e prima etapă când suntem pe primul loc. Vom vedea pe parcurs dacă lucrul ăsta chiar ne trage în jos, o să îi întreb și eu pe jucători dacă simt altceva.
Foarte multe lucruri nu sunt de reglat, cred că am fost echipa cu ințiativa, mai bună. Nu pot să spun de jucători că n-au avut atitudine, o seară slabă și la execuție, și la decizii“, a spus antrenorul oltenilor, potrivit digisport.ro.
