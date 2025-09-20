Verdictul lui Mirel Rădoi, după primul eșec din campionat al Universității Craiova: "Și neinspirat, și ghinion" - Antena Sport

Mirel Rădoi a avut un discurs echilibrat după ce Universitatea Craiova a suferit prima înfrângere din acest sezon de Liga 1. Oltenii au fost învinși de Oțelul Galați cu 1-0 prin golul înscris de Joao Lamiera.

Antrenorul alb-albaștrilor este de părere că jucătorii săi au avut atitudine în duelul din Moldova, iar neinspirația și ghinionul au contat la rezultatul final.

Mirel Rădoi: “Poate e mai bine că s-a întâmplat azi”

Tehnicianul de 44 de ani crede că primul eșec al “leilor” era doar o chestiune de timp. În plus, Rădoi a remarcat că nici Oțelul nu a ieșit atât de mult în evidență și că totul s-a decis la lipsa de inspirație a elevilor săi. În momentul în care a fost întrebat dacă poziția de lider “atârnă greu” pentru elevii săi, antrenorul a spus că nu ia în considerare acest lucru, mai ales că până acum alb-albaștrii nu au făcut simțit acest aspect.

“Cred că era aproape imposibil să nu avem o înfrângere în această ediție de campionat. Poate e mai bine că s-a întâmplat azi, Tragem niște concluzii cu toții. A fost o partidă cu de toate, din care am luat multe decizii neinspirate.

Și acum mă întrebam dacă în afară de golul primit adversarul a avut șut pe cadrul porții. Până la urmă, cumva nemeritat, dar trebuie să mergem înainte. Din păcate, astea sunt execuțiile noastre pe care le-am avut în seara asta, și neinspirat, și puțin ghinion.