Oțelul - Universitatea Craiova LIVE TEXT (21:00). Oltenii, neînvinși în noul sezon. Echipele probabile - Antena Sport

Meciul Oțelul – Universitatea Craiova va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația AntenaSport de la ora 21:00. Duelul contează pentru etapa cu numărul 10 a sezonului de Liga 1.
Înaintea acestui duel, Oțelul se află pe locul 10 în Liga 1, cu 10 puncte obținute după primele 9 meciuri disputate. De cealaltă parte, Universitatea Craivoa este liderul campionatului, cu 23 de puncte.
LIVE TEXT | Oțelul – Universitatea Craiova (21:00)
Oțelul primește vizita celor de la Universitatea Craiova după o înfrângere cu FC Botoșani, în etapa precedentă. Cu scorul de 0-1 au pierdut partida elevii lui Laszlo Balint.
De cealaltă parte, oltenii lui Mirel Rădoi vin după o victorie cu Farul Constanța, scor 2-0, în etapa cu numărul 9 a sezonului de Liga 1.
Ultima întâlnire directă dintre cele două formații a avut loc în luna februarie a acestui an. La momentul respectiv, Universitatea Craiova s-a impus, pe teren propriu, cu scorul de 2-1.
Oțelul – Universitatea Craiova, echipele probabile:
Oțelul Galați (4-3-3): I. Popescu – Zhelev, Murria, P. Iacov, Conrado – Lameira, Zivulic, Joao Paulo – Andrezinho, Patrick, D. Frunză
Rezerve: Dur Bozoancă, S. Rus, Neciu, Bonilla, Chira, Frunză, Bordun, Postelnicu, Pedro, Rafael, A. Ciobanu, Neicu
Absent: Daniel Sandu (accidentat)
Antrenor: Laszlo Balint
Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Fl. Ștefan, D. Matei, T. Băluță, Cicâldău, Bancu – Al Hamlawi, Nsimba
Rezerve: Lung jr, A. Crețu, Anzor, Baiaram, Houri, Mora, M. Rădulescu, Teles, A. Rus, Băsceanu
Absenți: Mogoș, Stevanovici (accidentați), Paradela (în recuperare)
Antrenor: Mirel Rădoi
Mirel Rădoi: “Nu va fi deloc ușor la Galați”
La conferința de presă premergătoare partidei, Mirel Rădoi a transmis că nu se așteaptă la un meci ușor.
“Nu va fi deloc uşor la Galaţi, cum de altfel nu va fi niciun meci uşor de acum încolo. Pentru că fiecare adversar, indiferent că vom juca acasă sau în deplasare, îşi va dori punct sau puncte cu noi datorită faptului că suntem pe prima poziţie în clasament.
E o motivaţie şi o ambiţie în plus pentru adversari. O cunoaştem pe Oţelul, o echipă mult schimbată în bine faţă de sezonul trecut. Are un antrenor excelent, am fost colegi la cursul pentru licenţa Pro, ştiu că analizează adversarul până la ultimul detaliu. Oţelul este o echipă destul de exactă cu un joc ofensiv dinamic şi rapid. Am înţeles că şi stadionul va fi plin, aşa că mă aştept la un meci mult mai greu decât cel de acasă cu Farul Constanţa“, a spus Mirel Rădoi.
