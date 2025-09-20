Oțelul - Universitatea Craiova LIVE TEXT (21:00). Oltenii, neînvinși în noul sezon. Echipele probabile - Antena Sport

Meciul Oțelul – Universitatea Craiova va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația AntenaSport de la ora 21:00. Duelul contează pentru etapa cu numărul 10 a sezonului de Liga 1.

Înaintea acestui duel, Oțelul se află pe locul 10 în Liga 1, cu 10 puncte obținute după primele 9 meciuri disputate. De cealaltă parte, Universitatea Craivoa este liderul campionatului, cu 23 de puncte.

LIVE TEXT | Oțelul – Universitatea Craiova (21:00)

Oțelul primește vizita celor de la Universitatea Craiova după o înfrângere cu FC Botoșani, în etapa precedentă. Cu scorul de 0-1 au pierdut partida elevii lui Laszlo Balint.

De cealaltă parte, oltenii lui Mirel Rădoi vin după o victorie cu Farul Constanța, scor 2-0, în etapa cu numărul 9 a sezonului de Liga 1.

Ultima întâlnire directă dintre cele două formații a avut loc în luna februarie a acestui an. La momentul respectiv, Universitatea Craiova s-a impus, pe teren propriu, cu scorul de 2-1.