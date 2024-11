Verdictul specialiştilor după controversa din FC Botoşani - FCSB 1-0! Răspuns pentru Ştefan Târnovanu: "Se vede" - Antena Sport

Portarul celor de la FCSB susţine că Sebastian Colţescu a pus zidul roş-albaştrilor la 12 metri de locul în care Mitrov a executat. Târnovanu spune că mingea trimisă de jucătorul celor de la FC Botoşani nu ar fi putut să ia înălţime şi să coboare, dacă distanţa dintre locul execuţiei şi zid s-ar fi respectat:

„Un meci slab făcut de noi. Nu am fost proaspeți , după minutul 60, 70 am fost foarte moi, nu ne-am mai creat ocazii. Puteam marca. Malcom a avut acea ocazie mare. Dacă noi nu am reușit să marcăm au facut-o ei.

Țin să menționez, zidul a fost la 12 metri. Este imposibil să bați lovitură de acolo, de pe 16-17 metri și mingea să pice la nivelul acesta. Dacă mai dă la zid de 9 și 15, jos pălăria, i-ar fi dat mingea în cap.

Nu am avut bancă de rezerve, nu prea a avut cine să intre, au fost foarte mulți copii, dar nu căutăm scuze. Dacă câștigam meciul alta era situația duminică cu Slobozia, dar cu siguranță ne va aștepta un meci greu”, a declarat Ştefan Târnovanu, la digisport.ro.