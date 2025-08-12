Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Anunţul campioanei înaintea derby-ului cu Rapid! Câţi fani ai celor de la FCSB vor fi pe Arena Naţională - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal intern | Anunţul campioanei înaintea derby-ului cu Rapid! Câţi fani ai celor de la FCSB vor fi pe Arena Naţională

Anunţul campioanei înaintea derby-ului cu Rapid! Câţi fani ai celor de la FCSB vor fi pe Arena Naţională

Gabriel Zamfirescu Publicat: 12 august 2025, 22:17

Comentarii
Anunţul campioanei înaintea derby-ului cu Rapid! Câţi fani ai celor de la FCSB vor fi pe Arena Naţională

Jucătorii de la FCSB, în timpul unui meci/ Profimedia

Anunţul campioanei înaintea derby-ului cu Rapid! S-a aflat câţi fani ai celor de la FCSB vor fi pe Arena Naţională. Cel mai tare meci din runda cu numărul 6 din Liga 1 va fi cel dintre Rapid și FCSB, care se va juca pe Arena Națională. Cu 5 zile înaintea disputei s-a aflat câte bilete au primit suporterii campioanei din Peluza Nord.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Derby-ul Rapid – FCSB se va disputa duminică, pe 17 august, de la 21:30. Cu 5 zile înaintea meciului cu Rapid, FCSB a anunțat că prețul unui bilet va fi de 30 de lei.

Anunţul celor de la FCSB pentru fanii din Peluza Nord

Campionii de la FCSB speră să umple zona destinată propriilor suporteri și anume o peluză întreagă, unde ar putea veni în jur de 7.000 de suporteri. “Biletele destinate suporterilor noștri la meciul cu Rapid, care se va disputa duminică seară, pe Arena Națională, pot fi cumpărate online. Prețul unui bilet este de 30 LEI. Vă așteptăm alături de noi!”, a transmis FCSB.

La fel ca și FCSB, Rapid a stabilit suma de 30 de lei pentru peluză. La tribuna a doua, prețul unui tichet este de 60 de lei, în timp ce la zona VIP prețurile ajung la 300 de lei.

Gigi Becali a anunţat echipa pentru returul cu Drita

Meciul Drita – FCSB, care se joacă în Kosovo, se va disputa joi, de la ora 21:00. Una dintre cele mai importante probleme ale lui Elias Charalambous e faptul că Risto Radunovic este incert. Fundaşul stânga în vârstă de 33 de ani suferă de pubalgie și nu se știe sigur dacă va evolua în partida cu Drita.

Reclamă
Reclamă

Chiar patronul Gigi Becali a spus că speră, totuși, că Radunovic va fi apt de joc. De asemenea, patronul roș-albaștrilor a declarat că Darius Olaru ar putea fi înlocuit de Malcom Edjouma în acest meci. Asta pentru că mijlocaşul echipei campioane nu este refăcut după ultima accidentare, conform digisport.ro. Mai mult, Becali a vorbit şi despre Dennis Politic.

“Stai să vedem că nu suntem chiar siguri (n.r. dacă va fi absent Radunovic). Nu suntem siguri da sau nu. Era vorba că da, acum că e în dubiu dacă joacă. Face tratamente. Vom vedea.. O să fie Kiki dacă nu joacă el. E posibil și Olaru să fie absent.

Dacă nu joacă Olaru, am stabilit să fie Edjouma, au ei talie mai mare. Politic am mare mare încredere că va fi mare fotbalist. S-a odihnit”, a spus Gigi Becali.

Turiştii şocaţi de preţurile din Aeroportul Otopeni îşi aduc mâncare de acasă. "Un sandviş la 55 de lei?!"Turiştii şocaţi de preţurile din Aeroportul Otopeni îşi aduc mâncare de acasă. "Un sandviş la 55 de lei?!"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator. "Bacterii de origine fecaloidă"
Observator
Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator. "Bacterii de origine fecaloidă"
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”
Fanatik.ro
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”
23:10
Armand Duplantis a doborât recordul mondial la săritura cu prăjina pentru a 13-a oară!
23:03
Sorin Cârţu, replică devastatoare pentru Gigi Becali! Scandal în Liga 1: “Cum ne distrugi, tot cu arbitrii?”
22:54
Gianluigi Donnarumma a anunţat că pleacă de la PSG: “Cineva a decis că nu mai pot face parte din acest grup”
22:36
FotoEchipa dintr-un sat cu o mie de oameni, aproape de titlu în Suedia! Au scăpat la limită de faliment și liga a patra
22:21
Verdictul specialistului despre faza golului anulat de la meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt!
22:09
VideoJurnal Antena Sport | Portăriţa italiancă de la Rapid se simte ca acasă la Bucureşti
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! L-a făcut praf pe Dan Şucu: Şeful de la Rapid i-a cerut demisia 3 Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior 4 Gigi Becali, reacţie fermă când a auzit de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi! 5 Vândut cu aproape 2 milioane €, starul care a „explodat” în Liga 1 s-a prăbușit în Europa: fără gol de peste un an 6 Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”