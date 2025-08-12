Anunţul campioanei înaintea derby-ului cu Rapid! Câţi fani ai celor de la FCSB vor fi pe Arena Naţională - Antena Sport

Anunţul campioanei înaintea derby-ului cu Rapid! S-a aflat câţi fani ai celor de la FCSB vor fi pe Arena Naţională. Cel mai tare meci din runda cu numărul 6 din Liga 1 va fi cel dintre Rapid și FCSB, care se va juca pe Arena Națională. Cu 5 zile înaintea disputei s-a aflat câte bilete au primit suporterii campioanei din Peluza Nord.

Derby-ul Rapid – FCSB se va disputa duminică, pe 17 august, de la 21:30. Cu 5 zile înaintea meciului cu Rapid, FCSB a anunțat că prețul unui bilet va fi de 30 de lei.

Anunţul celor de la FCSB pentru fanii din Peluza Nord

Campionii de la FCSB speră să umple zona destinată propriilor suporteri și anume o peluză întreagă, unde ar putea veni în jur de 7.000 de suporteri. “Biletele destinate suporterilor noștri la meciul cu Rapid, care se va disputa duminică seară, pe Arena Națională, pot fi cumpărate online. Prețul unui bilet este de 30 LEI. Vă așteptăm alături de noi!”, a transmis FCSB.

La fel ca și FCSB, Rapid a stabilit suma de 30 de lei pentru peluză. La tribuna a doua, prețul unui tichet este de 60 de lei, în timp ce la zona VIP prețurile ajung la 300 de lei.

Gigi Becali a anunţat echipa pentru returul cu Drita

Meciul Drita – FCSB, care se joacă în Kosovo, se va disputa joi, de la ora 21:00. Una dintre cele mai importante probleme ale lui Elias Charalambous e faptul că Risto Radunovic este incert. Fundaşul stânga în vârstă de 33 de ani suferă de pubalgie și nu se știe sigur dacă va evolua în partida cu Drita.