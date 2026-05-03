George Pușcaș cere să se ia măsuri după greșeala imensă de arbitraj din Craiova – Dinamo: “Noi ce putem face”

George Pușcaș a fost unul dintre jucătorii lui Dinamo care au acordat reacții după meciul pierdut contra Universității Craiova, scor 1-2. Atacantul a fost întrebat și despre golul secund al oltenilor venit după un offside clar la faza premergătoare reușitei lui Nsimba, iar atacantul de 30 de ani a solicitat măsuri.

Universitatea Craiova a învins-o dramatic pe Dinamo duminică seara cu scorul de 2-1 cu un gol marcat în prelungiri de Nsimba, la capătul unui meci în care alb-roșiii au condus preț de doar două minute. Partida spectaculoasă din Bănie, în urma căreia oltenii s-au dus la trei puncte distanță de “U” Cluj, a fost însă umbrită de o gafă imensă a brigăzii de arbitri conduse la centru de Szabolcs Kovacs.

George Pușcaș, mesaj tranșant după Univ. Craiova – Dinamo

La faza premergătoare golului secund marcat de Steven Nsimba, atacantul francez a fost surprins într-o poziție neregulamentară, însă asistentul Adrian Vornicu nu a ridicat fanionul. După gol, faza a fost analizată la camera VAR, unde se aflau Cătălin Popa și Lucian Rusandu, însă nu a fost depistată nicio problemă.

După meci, George Pușcaș a vorbit despre acea fază și a preferat să nu răbufnească, deși a cerut măsuri. Ulterior, atacantul a vorbit despre ce urmează pentru echipa sa, care se bate în continuare pentru un loc de cupe europene.

“Da, din câte am înțeles de pe bancă, a fost offside înainte să marcheze ei. Nu știu cu câte secunde sau minute, nu pot să mă exprim, trebuie să decidă ei, noi ce putem face acum. Punctele sunt la ei, nu mai putem schimba nimic. Să se ia măsuri dacă a fost, mergem mai departe.