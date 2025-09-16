Veste bună pentru FCSB, în plină criză. Mihai Stoica a anunţat când revine Adrian Şut - Antena Sport

FCSB a primit o veste bună, în plină criză. Mihai Stoica a anunţat că Adrian Şut se pregăteşte să revină pe teren, după accidentarea suferită la echipa naţională.
Mijlocaşul campioanei a fost trimis în teren de Mircea Lucescu în minutul 80 al partidei cu Cipru. El a rezistat pe teren doar cinci minute, fiind ulterior înlocuit de Florin Tănase.
Veste bună pentru FCSB: revine Adrian Şut
Adrian Şut a ratat partida din runda precedentă de Liga 1. Mijlocaşul de 26 de ani nu a fost în lotul FCSB-ului în deplasarea de la Miercurea Ciuc. Campioana a remizat pe terenul nou-promovatei, scor 1-1.
Mihai Stoica a dezvăluit că recuperarea lui Adrian Şut decurge excelent şi mijlocaşul se pregăteşte să revină pe teren. El va mai lipsi doar de la meciul cu Botoşani, de vineri, din etapa a zecea a Ligii 1.
“Şut se simte bine. Probabil că doar la meciul cu Botoşani va mai lipsi”, a declarat Mihai Stoica, despre Adrian Şut, conform primasport.ro.
Astfel, sunt şanse mari ca Adrian Şut să fie apt pentru primul meci din grupa principală de Europa League. Campioana se va deplasa în Olanda pentru confruntarea cu Go Ahead Eagles, care se va disputa joi, pe 25 septembrie, de la ora 19:45.
Adrian Şut, cotat la suma de 4,5 milioane de euro, este jucător de bază la FCSB. El a bifat 15 meciuri în acest sezon, în toate competiţiile, reuţşind să marcheze un gol şi să ofere o pasă decisivă.
