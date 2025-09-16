Veste bună pentru FCSB, în plină criză. Mihai Stoica a anunţat când revine Adrian Şut - Antena Sport

FCSB a primit o veste bună, în plină criză. Mihai Stoica a anunţat că Adrian Şut se pregăteşte să revină pe teren, după accidentarea suferită la echipa naţională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocaşul campioanei a fost trimis în teren de Mircea Lucescu în minutul 80 al partidei cu Cipru. El a rezistat pe teren doar cinci minute, fiind ulterior înlocuit de Florin Tănase.

Veste bună pentru FCSB: revine Adrian Şut

Adrian Şut a ratat partida din runda precedentă de Liga 1. Mijlocaşul de 26 de ani nu a fost în lotul FCSB-ului în deplasarea de la Miercurea Ciuc. Campioana a remizat pe terenul nou-promovatei, scor 1-1.

Mihai Stoica a dezvăluit că recuperarea lui Adrian Şut decurge excelent şi mijlocaşul se pregăteşte să revină pe teren. El va mai lipsi doar de la meciul cu Botoşani, de vineri, din etapa a zecea a Ligii 1.

“Şut se simte bine. Probabil că doar la meciul cu Botoşani va mai lipsi”, a declarat Mihai Stoica, despre Adrian Şut, conform primasport.ro.