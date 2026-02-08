Veste cruntă pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunţul: "Trei săptămâni sau două luni" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că Siyabonga Ngezana are probleme la menisc şi va rata o mai multe meciuri în perioada următoare. Fundaşul central nu a făcut deplasarea la Galaţi, acolo unde FCSB a învins-o pe Oţelul cu 4-1.

La finalul succesului de duminică seară, patronul Gigi Becali a dezvăluit că fundaşul sud-african are două opţiuni. În cazul în care nu se operează, Ngezana va sta departe de gazon aproximativ trei săptămâni.

Siyabonga Ngezana poate lipsi până la două luni de zile din lotul FCSB-ului! Anunţul făcut de Gigi Becali

Varianta unei intervenţii chirurgicale îl va pune pe Siyabonga Ngezana într-o situaţie mult mai delicată. Fundaşul roş-albaştrilor va sta departe de gazon două luni, în cazul în care va alege să se opereze:

“Este una de o lună sau două luni, dacă se operează. Trei săptămâni sau două luni, depinde ce alege el. Dacă se operează (n.r. două luni)”, a declarat Gigi Becali, potrivit primasport.ro.