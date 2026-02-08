Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Veste cruntă pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunţul: "Trei săptămâni sau două luni" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Veste cruntă pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunţul: “Trei săptămâni sau două luni”

Veste cruntă pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunţul: “Trei săptămâni sau două luni”

Alex Masgras Publicat: 8 februarie 2026, 22:24

Comentarii
Veste cruntă pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunţul: Trei săptămâni sau două luni

Gigi Becali / Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că Siyabonga Ngezana are probleme la menisc şi va rata o mai multe meciuri în perioada următoare. Fundaşul central nu a făcut deplasarea la Galaţi, acolo unde FCSB a învins-o pe Oţelul cu 4-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La finalul succesului de duminică seară, patronul Gigi Becali a dezvăluit că fundaşul sud-african are două opţiuni. În cazul în care nu se operează, Ngezana va sta departe de gazon aproximativ trei săptămâni.

Siyabonga Ngezana poate lipsi până la două luni de zile din lotul FCSB-ului! Anunţul făcut de Gigi Becali

Varianta unei intervenţii chirurgicale îl va pune pe Siyabonga Ngezana într-o situaţie mult mai delicată. Fundaşul roş-albaştrilor va sta departe de gazon două luni, în cazul în care va alege să se opereze:

“Este una de o lună sau două luni, dacă se operează. Trei săptămâni sau două luni, depinde ce alege el. Dacă se operează (n.r. două luni)”, a declarat Gigi Becali, potrivit primasport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul accidentului de pe DN6. Un tată şi cei doi copii minori, spulberaţi de un TIR intrat pe contrasens
Observator
Filmul accidentului de pe DN6. Un tată şi cei doi copii minori, spulberaţi de un TIR intrat pe contrasens
Lindsey Vonn, accidentare „horror” la Jocurile Olimpice de iarnă! Care este starea de sănătate a schioarei americane. Update
Fanatik.ro
Lindsey Vonn, accidentare „horror” la Jocurile Olimpice de iarnă! Care este starea de sănătate a schioarei americane. Update
23:59
Real Madrid, victorie fără emoții cu Valencia. Echipa lui Arbeloa vine din nou la un punct de Barcelona
23:50
4 jucători dispar din echipa de start a FCSB-ului după victoria cu Oţelul! Anunţul lui Gigi Becali
23:34
Lindsey Vonn a fost operată după căzătura horror de la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026
23:32
“Dureros, prea aspru” Reacţia lui Laszlo Balint după ce Oţelul a fost umilită de FCSB!
23:23
Răzvan Lucescu, egal în derby-ul oraşului Salonic, cu Aris. Locul pe care îl ocupă PAOK în clasament
23:23
“Zero șanse la titlu”. Cristi Chivu a uimit pe toată lumea după ce Inter a “zdrobit-o” pe Sassuolo cu 5-0
Vezi toate știrile
1 “Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie 2 “Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi 3 Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat 4 FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat 5 Ce a scris arbitrul Vidican despre Bergodi şi Cordea în raportul de meci, după scandalul uriaş de la CFR – U Cluj 6 Regulamentul e clar! Ce suspendare uriaşă urmează pentru Cristiano Bergodi, după ce s-a luat la bătaie cu adversarii
Citește și
Cele mai citite
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”