Veste excelentă pentru Univ. Craiova! Ce decizie a luat Comisia de Disciplină, după bannerele rasiste de la meciul cu Rapid

Universitatea Craiova a revenit în lupta la titlu după succesul cu Rapid București, însă oltenilor „le-a trecut glonțul pe la ureche”, după ce suporterii au afișat mai multe bannere rasiste la partide contra giuleștenilor.

Comisia de Disciplină a venit cu un verdict după acuzațiile venite din partea clubului alb-vișiniu, dar vestea este una de excepție pentru formația antrenată de Filipe Coelho.

Universitatea Craiova – Dinamo se va juca cu spectatori

Universitatea Craiova a scăpat ieftin după bannerele rasiste ale suporterilor de la meciul cu Rapid București, asta după ce Comisia de Disciplină a sancționat clubul din Bănie cu doar 7.500 de lei.

Din fericire, echipa antrenată de Filipe Coelho se va putea bucura de sprijinul fanilor la disputa din campionat cu Dinamo București, oltenii având nevoie de victorie în lupta la titlu.

Cele două se vor întâlni și joi, dar în semifinalele Cupei României. Prima finalistă este Universitatea Cluj, care a trecut de FC Argeș la loviturile de departajare.