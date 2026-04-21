“L-au forţat” Reacţia lui Gabi Balint după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB!

Gabi Balint (63 de ani) s-a arătat surprins că Mirel Rădoi (45 de ani) a plecat de la FCSB după numai 5 meciuri petrecute pe banca roş-albaştrilor, în acest al doilea mandat ca antrenor al echipei patronate de Gigi Becali. 3 victorii, un egal şi o înfrângere a înregistrat Rădoi la FCSB în acest al doilea mandat, lăsând-o pe campioana ultimelor două sezoane pe prima poziţie în play-out.

Mirel Rădoi a plecat în Turcia, pentru a semna cu Gaziantep, echipă la care evoluează românii Denis Drăguş, Deian Sorescu şi Alex Maxim.

Gabi Balint: “Rădoi a cedat uşor când a dat de greu, iar asta nu e bine”

Gabi Balint e de părere că turcii ar fi insistat ca Mirel Rădoi să preia de acum echipa, deşi înţelegerea era pentru la vară. Câştigătorul Cupei Campionilor Europeni i-a urat succes lui Rădoi, dar a punctat că aceste mandate scurte nu îi fac bine lui Rădoi.

În acest sezon, Mirel Rădoi a antrenat două echipe din Liga 1, Universitatea Craiova şi FCSB. Dacă la Craiova a stat 9 luni şi jumătate, de la FCSB a plecat după numai 6 săptămâni. Anterior mandatului de pe banca echipei oltene, Rădoi a stat doar 3 luni la Al-Jazira. Înainte de Al-Jazira a condus-o 6 luni pe Al-Bataeh şi înainte de această echipă a antrenat-o 4 luni pe Al-Tai. Înainte de Al-Tai a fost 4 luni antrenorul Craiovei.

“De-ale lor! Sincer, mă așteptam ca Mirel Rădoi să termine campionatul, dar se pare că l-au forțat cei de acolo.