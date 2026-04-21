“L-au forţat” Reacţia lui Gabi Balint după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB!

Gabi Balint (63 de ani) s-a arătat surprins că Mirel Rădoi (45 de ani) a plecat de la FCSB după numai 5 meciuri petrecute pe banca roş-albaştrilor, în acest al doilea mandat ca antrenor al echipei patronate de Gigi Becali. 3 victorii, un egal şi o înfrângere a înregistrat Rădoi la FCSB în acest al doilea mandat, lăsând-o pe campioana ultimelor două sezoane pe prima poziţie în play-out.
Mirel Rădoi a plecat în Turcia, pentru a semna cu Gaziantep, echipă la care evoluează românii Denis Drăguş, Deian Sorescu şi Alex Maxim.
Gabi Balint: “Rădoi a cedat uşor când a dat de greu, iar asta nu e bine”
Gabi Balint e de părere că turcii ar fi insistat ca Mirel Rădoi să preia de acum echipa, deşi înţelegerea era pentru la vară. Câştigătorul Cupei Campionilor Europeni i-a urat succes lui Rădoi, dar a punctat că aceste mandate scurte nu îi fac bine lui Rădoi.
În acest sezon, Mirel Rădoi a antrenat două echipe din Liga 1, Universitatea Craiova şi FCSB. Dacă la Craiova a stat 9 luni şi jumătate, de la FCSB a plecat după numai 6 săptămâni. Anterior mandatului de pe banca echipei oltene, Rădoi a stat doar 3 luni la Al-Jazira. Înainte de Al-Jazira a condus-o 6 luni pe Al-Bataeh şi înainte de această echipă a antrenat-o 4 luni pe Al-Tai. Înainte de Al-Tai a fost 4 luni antrenorul Craiovei.
“De-ale lor! Sincer, mă așteptam ca Mirel Rădoi să termine campionatul, dar se pare că l-au forțat cei de acolo.
Problema e că am îmbătrânit, mă depășesc pe mine astfel de situații. Nu mai sunt la modă. Trebuie să-mi fac update. Nu le mai înțeleg pe astea cu «vin», «plec».
Chiar nu înțeleg! Cel mai indicat pentru Rădoi, ca pentru orice antrenor, este să stea cât mai mult la o echipă. Până la urmă, o să-și pună cineva întrebarea de ce pleacă așa repede și ce se întâmplă cu el. Nu vreau să-l judec, dacă este antrenor bun sau rău, nici nu-l cunosc foarte bine. Este încă tânăr, are timp să demonstreze.
În Turcia, nu este așa ușor. Foarte puțini antrenori străini au confirmat. Dacă acesta este obiectivul său, de fapt, de a ajunge la una dintre primele patru echipe de acolo, va dura. Una peste alta, Rădoi este unul dintre antrenorii care a cedat ușor când a dat de greu, iar asta nu e bine.
Îi doresc succes! Sper să facă treabă, l-am apreciat ca jucător, un băiat ok”, a declarat Gabi Balint pentru digisport.ro.
