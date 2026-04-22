Ruse, victorie mare în primul tur la Madrid: 6-0 în decisiv. Următoarea adversară: Rîbakina

Gabriela Ruse a învins-o pe croata Antonia Ruzic, cu 6-3, 4-6, 6-0, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 8.235.540 de dolari.

Ruse (28 ani, 71 WTA) a avut nevoie de două ore (2 h 02 min) pentru a trece de Ruzic.

Românca a învins-o pentru a treia oară pe Ruzic (23 ani, 59 WTA) în tot atâtea confruntări, după 6-2, 6-2 în 2024, în primul tur al calificărilor la US Open, şi 7-5, 7-6 (7/3), luna trecută, în primul tur la Miami.

Ruse şi-a asigurat un cec de 31.585 de euro şi 35 de puncte WTA, iar în turul secund o va întâlni pe kazaha Elena Rîbakina, a doua favorită. Rîbakina (26 ani, 2 WTA) a câştigat ambele dueluri cu Ruse, în 2022 la Miami şi în 2024 la Wimbledon.

Alte două românce sunt calificate direct în turul secund la Madrid, Sorana Cîrstea (cap de serie numărul 25) şi Jaqueline Cristian (29).