Mesajul lui Rădoi pentru FCSB, la prezentarea oficială de la Gaziantep: „Nu sunt magician!”

Sebastian Ujica Publicat: 22 aprilie 2026, 15:46

Mirel Rădoi a fost prezentat oficial astăzi la Gaziantep, club cu care a semnat un contract pe un an și jumătate. Rădoi are ca obiectiv o calificare în cupele europene.

Nu în acest sezon, când echipa este departe de locul 4 și în afara Cupei Turciei.

Mesajul lui Rădoi la prezentare

La prezentarea oficială, Rădoi a spus că este bucuros că a ajuns la noua echipă și le-a mulțumit antrenorilor care au fost la club înaintea sa.

„Am analizat statisticile de până acum. Nu sunt magician, dar sunt un om căruia îi place să muncească mult. O să greșim, dar niciuna dintre greșeli nu va fi intenționată. Vă mulțumesc tuturor încă de pe acum. Și îi mulțumesc fostului meu club că mi-a oferit șansa să ajung aici.

Urmează să lucrez într-unul dintre campionatele importante ale lumii. Liga Turciei este acum pe locul 9, ceea ce arată nivelul ei. Campionatele din România și Turcia sunt asemănătoare: se joacă mult cu pasiune și emoție. Și aici fotbalul se trăiește la fel. Am avut oferte și din Arabia Saudită, dar nu au fost concrete. Știu cât de puternică este liga turcă. Am ales acest pas atât pentru a fi într-un campionat competitiv, cât și pentru a lupta pentru cupele europene. Faptul că nume ca Mircea Lucescu și Gheorghe Hagi au avut succes aici a cântărit și el în decizia mea” a declarat Mirel Rădoi la prezentare.

Președintele clubului, Memik Yilmaz, a spus la rândul său: „Îl urmărim pe antrenor de 2-3 luni. Vrem să construim o echipă pe termen lung. În Turcia, dacă ai 4-5 meciuri slabe, antrenorul este schimbat. Dacă nu îl schimbi, începe să fie contestată conducerea. Îi mulțumim că a acceptat să vină. Nu suntem o echipă slabă și vrem să progresăm. Așteptările sunt mari. Să ne ajute Dumnezeu să nu dezamăgim”.

