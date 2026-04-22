AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 22 aprilie

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. Casă nouă pentru Rădoi
Mirel Rădoi a fost prezentat oficial la noua sa echipă, Gaziantep. Antrenorul român a semnat un contract pe un an și jumătate. Rădoi a plecat de la FCSB după doar 5 etape.
2. Chivu nu e ca Mourinho
Chivu a calificat-o pe Inter în finala Cupei Italiei și a dat un răspuns genial în fața jurnaliștilor. “Sunt doar Cristian”, a spus românul când a fost comparat cu Mourinho, mentorul său.
3. Lovitură cu repetiție
Pe as.ro vezi ce jucător de la Dinamo ratează meciul din semifinalele Cupei României, cu Universitatea Craiova. U Cluj s-a calificat deja în ultimul act.
4. Tragedie engleză
Leicester City a retrogradat în liga a treia din Anglia după ce a remizat cu Hull City. Acum 10 ani, “vulpile” câștigau miraculos titlul în Premier League.
5. Ruse merge mai departe
Gabriela Ruse s-a calificat în turul al doilea de la Madrid după ce a învins-o pe croata Antonia Ruzic. Urmează confruntarea cu Elena Rybakina, numărul 2 mondial.
Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.
- cristi chivu
- dinamo
- gabriela ruse
- jose mourinho
- leicester city
- mamoudou karamoko
- mirel rădoi
- universitatea craiova
- WTA Madrid Open
