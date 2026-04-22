AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 22 aprilie

1. Casă nouă pentru Rădoi

Mirel Rădoi a fost prezentat oficial la noua sa echipă, Gaziantep. Antrenorul român a semnat un contract pe un an și jumătate. Rădoi a plecat de la FCSB după doar 5 etape.

2. Chivu nu e ca Mourinho

Chivu a calificat-o pe Inter în finala Cupei Italiei și a dat un răspuns genial în fața jurnaliștilor. “Sunt doar Cristian”, a spus românul când a fost comparat cu Mourinho, mentorul său.