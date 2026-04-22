Ilie Dumitrescu, verdict după ce a aflat că Elias Charalambous e dorit înapoi la FCSB: “Moment de criză”

Ilie Dumitrescu s-a pronunțat la auzul veștii că FCSB a vorbit cu Elias Charalambous pentru întoarcerea la FCSB cel puțin până la finalul acestui sezon, după plecarea lui Mirel Rădoi. Fostul mare atacant român vede cu ochi buni o eventuală revenire a cipriotului, despre care a spus că ar putea să rămână la roș-albaștri și după vară dacă îndeplinește obiectivele stabilite.

FCSB își caută antrenor după mandatul extrem de scurt al lui Mirel Rădoi, încheiat după doar cinci meciuri disputate în play-out. Fostul căpitan al roș-albaștrilor a plecat în Turcia pentru a semna cu Gaziantep, iar acum echipa bucureșteană este nevoită să găsească un tehnician care să acopere golul respectiv măcar până la finalul stagiunii actuale.

Elias Charalambous, omul potrivit pentru FCSB în viziunea lui Ilie Dumitrescu

Mihai Stoica, omul desemnat de Gigi Becali să găsească antrenor, a declarat că a luat legătura cu Elias Charalambous pentru o eventuală revenire, iar până la un răspuns al cipriotului au început să apară reacții din lumea fotbalului.

Ilie Dumitrescu, Player Transition Manager la FRF, crede că varianta “Charalambous” e cea mai bună pentru FCSB în acest moment. În plus, fostul jucător al Stelei este de părere că mandatul predecesorului lui Rădoi nu ar urma să fie unul de doar câteva săptămâni, ci ar putea să se prelungească dacă va califica echipa în preliminariile Conference League.

“E un moment de criză, zic eu, nu e simplu, dar nu e exclusă varianta Charalambous, e cea mai potrivită în momentul de față.