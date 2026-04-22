CCA a desemnat arbitrul meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova. A fost făcut praf în trecut de Sorin Cârțu

Dinamo București și Universitatea Craiova vor lupta pentru ultimul loc ce duce în finala Cupei României, iar duelul este programat joi, începând cu ora 20:30.
Pentru disputa din semifinale, Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat pe Marian Barbu, cel care a fost făcut praf în trecut de Sorin Cârțu, președintele clubului din Bănie.
Marian Barbu, delegat la Dinamo – Universitatea Craiova
Dinamo și Universitatea Craiova luptă pentru a juca împotriva Universității Cluj în finala Cupei României, iar confruntarea de joi se anunță a fi una „încinsă”.
Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat la acest meci pe Marian Barbu, un arbitru care a fost aspru criticat în trecut de Sorin Cârțu. Acesta va fi asistat de Mircea Grigoriu și Imre-Laszlo Bucsi, iar cel de-al patrulea oficial va fi Gabriel Mihuleac.
În camera VAR se vor afla Iulian Dima și Ovidiu Artene. Arbitrul FIFA a debutat în acest sezon și în faza principală de UEFA Champions League, când a condus disputa Slavia Praga – Bodo/Glimt 2-2.
„Câinii” nu au câștigat niciun meci din ultimele patru cu Marian Barbu la centru, în timp ce formația antrenată de Filipe Coelho este invincibilă în acest sezon cu acesta la centru.
