Home | Fotbal | Cupa României | CCA a desemnat arbitrul meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova. A fost făcut praf în trecut de Sorin Cârțu

Daniel Işvanca Publicat: 22 aprilie 2026, 16:25

Comentarii
Cadru din Dinamo - FC Argeș / Sportpictures

Dinamo București și Universitatea Craiova vor lupta pentru ultimul loc ce duce în finala Cupei României, iar duelul este programat joi, începând cu ora 20:30.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru disputa din semifinale, Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat pe Marian Barbu, cel care a fost făcut praf în trecut de Sorin Cârțu, președintele clubului din Bănie.

Marian Barbu, delegat la Dinamo – Universitatea Craiova

Dinamo și Universitatea Craiova luptă pentru a juca împotriva Universității Cluj în finala Cupei României, iar confruntarea de joi se anunță a fi una „încinsă”.

Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat la acest meci pe Marian Barbu, un arbitru care a fost aspru criticat în trecut de Sorin Cârțu. Acesta va fi asistat de Mircea Grigoriu și Imre-Laszlo Bucsi, iar cel de-al patrulea oficial va fi Gabriel Mihuleac.

În camera VAR se vor afla Iulian Dima și Ovidiu Artene. Arbitrul FIFA a debutat în acest sezon și în faza principală de UEFA Champions League, când a condus disputa Slavia Praga – Bodo/Glimt 2-2.

Reclamă
Reclamă

„Câinii” nu au câștigat niciun meci din ultimele patru cu Marian Barbu la centru, în timp ce formația antrenată de Filipe Coelho este invincibilă în acest sezon cu acesta la centru.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Se fac angajări într-o comună din Vâlcea. Un mare lanț de magazine caută vânzători
Observator
Se fac angajări într-o comună din Vâlcea. Un mare lanț de magazine caută vânzători
Gabi Tamaș, de nerecunoscut la Survivor România în timpul unui dialog cu soția sa, Ioana: ”O să vezi”
Fanatik.ro
Gabi Tamaș, de nerecunoscut la Survivor România în timpul unui dialog cu soția sa, Ioana: ”O să vezi”
17:20

Ucraina a rămas fără selecţioner, după ce a ratat calificarea la World Cup 2026
17:12

O nouă tragedie la PAOK Salonic! Echipa lui Răzvan Lucescu este în doliu
16:50

VIDEONicolae Stanciu, eurogol în China! Românul a punctat senzațional și a adus 3 puncte pentru Dalian Yingbo
16:49

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 22 aprilie
16:36

El este antrenorul care „ar face o bijuterie din FCSB”. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi activează în Liga 1
16:10

Veste excelentă pentru Univ. Craiova! Ce decizie a luat Comisia de Disciplină, după bannerele rasiste de la meciul cu Rapid
Vezi toate știrile
1 Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi 2 „M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB 3 „L-am sunat deja”. Primul antrenor contactat de Mihai Stoica, după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB 4 De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor 5 „Am crezut că a glumit”. Adrian Mutu, surprins când a aflat numele antrenorului dorit în locul lui Mirel Rădoi la FCSB 6 E gata! Turcii au anunţat când semnează Mirel Rădoi cu Gaziantep
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB