CCA a desemnat arbitrul meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova. A fost făcut praf în trecut de Sorin Cârțu

Marian Barbu, delegat la Dinamo – Universitatea Craiova

Dinamo și Universitatea Craiova luptă pentru a juca împotriva Universității Cluj în finala Cupei României, iar confruntarea de joi se anunță a fi una „încinsă”.

Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat la acest meci pe Marian Barbu, un arbitru care a fost aspru criticat în trecut de Sorin Cârțu. Acesta va fi asistat de Mircea Grigoriu și Imre-Laszlo Bucsi, iar cel de-al patrulea oficial va fi Gabriel Mihuleac.

În camera VAR se vor afla Iulian Dima și Ovidiu Artene. Arbitrul FIFA a debutat în acest sezon și în faza principală de UEFA Champions League, când a condus disputa Slavia Praga – Bodo/Glimt 2-2.