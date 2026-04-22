Nicolae Stanciu, eurogol în China! Românul a punctat senzațional și a adus 3 puncte pentru Dalian Yingbo

La câteva zile după zvonul privind revenirea în Liga 1, Nicolae Stanciu a înscris un gol fantastic pentru chinezii de la Dalian Yingbo. Reușita internaționalului român a adus trei puncte echipei sale.

S-a întâmplat miercuri în confruntarea cu Liaoning Tieren, acesta fiind și singurul gol care s-a marcat în partida din cadrul etapei a șaptea din Superliga Chinei.

Nicolae Stanciu, gol de senzație cu Liaoning Tieren

Liaoning Tieren a primit vizita celor de la Dalian Yingbo, într-un meci din cadrul etapei a șaptea din Superliga Chinei. Nicolae Stanciu a ieșit la rampă și a punctat senzațional.

Internaționalul român a marcat unicul gol al partidei în minutul 84, reușind să îl învingă pe portarul advers cu un șut de senzație, la care acesta nu a avut nicio șansă să intervină.

Victoria a urcat-o pe Dalian Yingbo pe locul al treilea în campionat, la patru în urma liderului Chengdu Rongcheng. Pentru evoluția sa, Stanciu a primit titlul de omul meciului, fiind nota cu 8,0 de către Sofa Score.