Se întoarce Thomas Neubert la FCSB? Răspunsul lui Mihai Stoica după plecarea lui Mirel Rădoi

Mirel Rădoi a plecat de la FCSB pentru a semna cu Gaziantep, iar în mod iminent a apărut scenariul posibilei reveniri a lui Thomas Neubert la formația roș-albastră. Mihai Stoica a primit o întrebare pe acest subiect, însă președintele Consiliului de Administrație al campioanei a preferat să mute atenția asupra misiunii de a găsi un nou tehnician.

FCSB își caută antrenor după mandatul extrem de scurt al lui Mirel Rădoi, încheiat după doar cinci meciuri disputate în play-out. Fostul căpitan al roș-albaștrilor a plecat în Turcia pentru a semna cu Gaziantep, iar acum echipa bucureșteană este nevoită să găsească un tehnician care să acopere golul respectiv măcar până la finalul stagiunii actuale.

Mihai Stoica nu crede că Neubert ar putea reveni acum la FCSB

Pe lângă discuțiile legate de noul antrenor, în jurul FCSB-ului a început să apară o speculație privind o eventuală revenire a lui Thomas Neubert. Preparatorul fizic a plecat de la formația roș-albastră după instalarea lui Mirel Rădoi, care a venit cu propriul său staff tehnic. Neamțul a refuzat să meargă la echipa a doua a FCSB-ului, motiv pentru care a decis să se despartă de tot de echipă.

Odată cu plecarea lui Rădoi și implicit a prerapratorului fizic adus de el, Neubert a început să fie asociat din nou cu echipa care a câștigat ultimele două titluri din Liga 1, însă Mihai Stoica a declarat că momentan asta nu e o prioritate pentru roș-albaștri. Totuși, oficialul a recunoscut că privește cu reținere o eventuală revenire a neamțului, deoarece are și un alt proiect în desfășurare.

“Nu știu să răspund la întrebarea asta. Deocamdată pe mine mă interesează răspunsul lui Eli, după vedem. Dar asta nu înseamnă că Neubert, care a plecat, acceptă să se întoarcă.