Home | Fotbal | Liga 1 | Se întoarce Thomas Neubert la FCSB? Răspunsul lui Mihai Stoica după plecarea lui Mirel Rădoi

Andrei Nicolae Publicat: 22 aprilie 2026, 10:28

Comentarii
Thomas Neubert, ieșind din avion / Sport Pictures

Mirel Rădoi a plecat de la FCSB pentru a semna cu Gaziantep, iar în mod iminent a apărut scenariul posibilei reveniri a lui Thomas Neubert la formația roș-albastră. Mihai Stoica a primit o întrebare pe acest subiect, însă președintele Consiliului de Administrație al campioanei a preferat să mute atenția asupra misiunii de a găsi un nou tehnician.

FCSB își caută antrenor după mandatul extrem de scurt al lui Mirel Rădoi, încheiat după doar cinci meciuri disputate în play-out. Fostul căpitan al roș-albaștrilor a plecat în Turcia pentru a semna cu Gaziantep, iar acum echipa bucureșteană este nevoită să găsească un tehnician care să acopere golul respectiv măcar până la finalul stagiunii actuale.

Mihai Stoica nu crede că Neubert ar putea reveni acum la FCSB

Pe lângă discuțiile legate de noul antrenor, în jurul FCSB-ului a început să apară o speculație privind o eventuală revenire a lui Thomas Neubert. Preparatorul fizic a plecat de la formația roș-albastră după instalarea lui Mirel Rădoi, care a venit cu propriul său staff tehnic. Neamțul a refuzat să meargă la echipa a doua a FCSB-ului, motiv pentru care a decis să se despartă de tot de echipă.

Odată cu plecarea lui Rădoi și implicit a prerapratorului fizic adus de el, Neubert a început să fie asociat din nou cu echipa care a câștigat ultimele două titluri din Liga 1, însă Mihai Stoica a declarat că momentan asta nu e o prioritate pentru roș-albaștri. Totuși, oficialul a recunoscut că privește cu reținere o eventuală revenire a neamțului, deoarece are și un alt proiect în desfășurare.

Nu știu să răspund la întrebarea asta. Deocamdată pe mine mă interesează răspunsul lui Eli, după vedem. Dar asta nu înseamnă că Neubert, care a plecat, acceptă să se întoarcă.

Neubert are un proiect și s-a extins cu proiectul respectiv. Are un centru personal, de dezvoltare al fotbaliștilor, pe care îl manageriază. Nu cred că mai are timp să fie. Iar part-time nu se pune problema“, a spus oficialul roș-albaștrilor, potrivit fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Se fac angajări într-o comună din Vâlcea. Un mare lanț de magazine caută vânzători
Observator
Se fac angajări într-o comună din Vâlcea. Un mare lanț de magazine caută vânzători
Ce va face Vlad Chiricheș după plecarea de la FCSB: “I-am propus, dar a refuzat!”
Fanatik.ro
Ce va face Vlad Chiricheș după plecarea de la FCSB: “I-am propus, dar a refuzat!”
13:20

Lotul României pentru Campionatul Mondial Divizia I/B. Meciurile tricolorilor vor fi LIVE în AntenaPLAY
13:11

Sâmbătă, ziua finalelor în AntenaPLAY. Răzvan Lucescu poate cuceri cupa cu PAOK + Se decide campioana Asiei
12:34

VideoHouston, casa rachetelor spațiale: Cum arată orașul unde Germania, Portugalia și Olanda joacă la World Cup 2026
12:31

Detaliul care arată cât de MARE este Chivu în acest sezon! Nimeni nu a reușit așa ceva în Italia
12:14

VIDEOColorado Avalanche conduce cu 2-0 seria cu Los Angeles Kings! Gol de cascadorii râsului în Bruins – Sabres
12:02

Kader Keita, chemat la Brigada Rutieră după ce victima accidentului produs de el a decedat. Ultimele informații
Vezi toate știrile
1 Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi 2 „M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB 3 „L-am sunat deja”. Primul antrenor contactat de Mihai Stoica, după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB 4 „Am crezut că a glumit”. Adrian Mutu, surprins când a aflat numele antrenorului dorit în locul lui Mirel Rădoi la FCSB 5 De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor 6 E gata! Turcii au anunţat când semnează Mirel Rădoi cu Gaziantep
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB