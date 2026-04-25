Veste mare pentru CFR Cluj! Ricardo Cadu a revenit în Gruia: “Ne bucurăm că te întorci acasă”

Andrei Nicolae Publicat: 25 aprilie 2026, 14:00

Veste mare pentru CFR Cluj! Ricardo Cadu a revenit în Gruia: Ne bucurăm că te întorci acasă

Ricardo Cadu, în timpul unui meci al CFR-ului / Sport Pictures

Ricardo Cadu a devenit de astăzi, 25 aprilie, noul director sportiv al celor de la CFR Cluj. Fostul fundaș portughez a ajuns în România pentru a semna contractul cu formația din Gruia și a fost prezentat prezentat chiar înainte de derby-ul pe care trupa lui Daniel Pancu îl va disputa contra rivalei “U” Cluj.

Iuliu Mureșan este pe cale să umple golul lăsat în conducerea CFR-ului de plecarea lui Marius Bilașco la Rapid. Președintele clubului din Gruia s-a orientat spre varianta “Ricardo Cadu”, iar după ce au purtat discuțiile necesare, portughezul a acceptat oferta ardelenilor.

Ricardo Cadu se întoarce în Gruia

Update 14:00: CFR Cluj a anunțat în mod oficial venirea lui Ricardo Cadu pe postul de director sportiv.

Bine ai revenit acasă, Ricardo Cadu! CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că fostul nostru mare căpitan, Ricardo Cadu, va ocupa, începând de astăzi, funcția de director sportiv.

Cadu a îmbrăcat tricoul echipei noastre timp de 7 sezoane, perioadă în care a contribuit decisiv la unele dintre cele mai importante performanțe ale clubului și a cucerit 3 titluri de campion, 3 Cupe ale României și 2 Supercupe.

După încheierea carierei de jucător, Cadu și-a continuat parcursul în fotbal, urmând cursuri de specialitate pentru funcția de director sportiv și acumulând experiență în cadrul clubului portughez Paços de Ferreira.

Ricardo, ne bucurăm că te întorci acasă, în Gruia! Îți dorim mult succes în noul rol și cât mai multe realizări alături de CFR Cluj!“.

 
Cel mai lung zbor din lume va dura 22 de ore şi va fi inaugurat în 2027. Ce rută va operaCel mai lung zbor din lume va dura 22 de ore şi va fi inaugurat în 2027. Ce rută va opera
În urmă cu puțin timp, Cadu a acordat câteva declarații și a confirmat faptul că urmează să vină în conducerea clubului alături de care a cunoscut cea mai bună perioadă a carierei sale. Fostul stoper s-a arătat extrem de entuziasmat că a putut să se întoarcă în locul pe care el însuși l-a numit “acasă”.

Sunt în România, m-am înțeles cu CFR și merg acum să semnez. Astăzi se rezolvă totul. Am găsit în mare parte ce știam, mă refer aici la angajați. Iuliu Mureșan, Cristi Panin, Bogdan Mara, dar și alte persoane din club. În rest, au existat multe schimbări în bine.

O surpriză plăcută. M-am întors în familie, mă simt ca acasă! Voi semna contractul astăzi și o să fiu prezentat la meci. Va fi un meci frumos, un derby cu un stadion plin. Sper să facem un meci bun și să batem. Asta e cel mai important. Dacă vom câștiga, rămânem acolo în cursa pentru campionat“, a spus fostul fundaș portughez, potrivit digisport.ro.

Ca jucător, Cadu a petrecut opt ani la CFR, jucând între 2006 și 2014 în Gruia. De-a lungul acestor sezoane, lusitanul a adunat 250 de meciuri, 30 de goluri, două pase decisive și șapte trofee (trei titluri, două Cupe și două Supercupe).

Singura comună din țară care-și cultivă cartofii pentru prânzul elevilor. Costurile se ridică la 5.000 €
Observator
Singura comună din țară care-și cultivă cartofii pentru prânzul elevilor. Costurile se ridică la 5.000 €
Afacerea fabuloasă pe care o are Diego Simeone în Spania. Ce ”imperiu” dețin acesta și soția sa
Fanatik.ro
Afacerea fabuloasă pe care o are Diego Simeone în Spania. Ce ”imperiu” dețin acesta și soția sa
14:56

Arbitrul delegat la derby-ul Dinamo – Rapid, după scandalul uriaş provocat de Istvan Kovacs în tur
14:46

Geniul Gică Hagi! Dezvăluirea făcută de Ion Țiriac despre noul selecționer al României: “Vorbea singur”
14:42

„Atentatul de la Sevilla”, cel mai dur fault din istoria fotbalului, în semifinala Mondialului din 1982
14:25

Costel Gâlcă a răbufnit şi a taxat jucătorii şi transferurile, înainte de Dinamo – Rapid: “De ce au început acum?”
14:17

VideoMonterrey: Orașul echilibrului între munți și zgârie-nori. Ce îi așteaptă pe jucători la World Cup 2026
13:27

“Aţi fost propus la Rapid?” Răspunsul categoric dat de Zeljko Kopic, înaintea derby-ului: “Zero, zero!”
1 Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte” 2 Adrian Ilie s-a decis! Anunțul făcut de “Cobra” despre venirea mult dorită de Gigi Becali la FCSB 3 “Va fi cel mai mare jucător al României!” Mircea Lucescu i-a simţit valorea, despre cine este vorba 4 FIFA a decis! Ce se întâmplă cu înlocuirea Iranului cu Italia la Campionatul Mondial din vară 5 Salariu de 30.000 de euro pentru Daniel Pancu. Antrenorul e gata să semneze: “E un fenomen” 6 Andrei Nicolescu a făcut anunțul cu privire la viitorul lui Zeljko Kopic la Dinamo: „Vom accepta să plece”
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor