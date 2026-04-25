Veste mare pentru CFR Cluj! Ricardo Cadu a revenit în Gruia: “Ne bucurăm că te întorci acasă”

Ricardo Cadu a devenit de astăzi, 25 aprilie, noul director sportiv al celor de la CFR Cluj. Fostul fundaș portughez a ajuns în România pentru a semna contractul cu formația din Gruia și a fost prezentat prezentat chiar înainte de derby-ul pe care trupa lui Daniel Pancu îl va disputa contra rivalei “U” Cluj.

Iuliu Mureșan este pe cale să umple golul lăsat în conducerea CFR-ului de plecarea lui Marius Bilașco la Rapid. Președintele clubului din Gruia s-a orientat spre varianta “Ricardo Cadu”, iar după ce au purtat discuțiile necesare, portughezul a acceptat oferta ardelenilor.

Ricardo Cadu se întoarce în Gruia

Update 14:00: CFR Cluj a anunțat în mod oficial venirea lui Ricardo Cadu pe postul de director sportiv.

“Bine ai revenit acasă, Ricardo Cadu! CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că fostul nostru mare căpitan, Ricardo Cadu, va ocupa, începând de astăzi, funcția de director sportiv.

Cadu a îmbrăcat tricoul echipei noastre timp de 7 sezoane, perioadă în care a contribuit decisiv la unele dintre cele mai importante performanțe ale clubului și a cucerit 3 titluri de campion, 3 Cupe ale României și 2 Supercupe.