Veste mare pentru CFR Cluj! Ricardo Cadu a revenit în Gruia: “Ne bucurăm că te întorci acasă”

Ricardo Cadu a devenit de astăzi, 25 aprilie, noul director sportiv al celor de la CFR Cluj. Fostul fundaș portughez a ajuns în România pentru a semna contractul cu formația din Gruia și a fost prezentat prezentat chiar înainte de derby-ul pe care trupa lui Daniel Pancu îl va disputa contra rivalei “U” Cluj.
Iuliu Mureșan este pe cale să umple golul lăsat în conducerea CFR-ului de plecarea lui Marius Bilașco la Rapid. Președintele clubului din Gruia s-a orientat spre varianta “Ricardo Cadu”, iar după ce au purtat discuțiile necesare, portughezul a acceptat oferta ardelenilor.
Ricardo Cadu se întoarce în Gruia
Update 14:00: CFR Cluj a anunțat în mod oficial venirea lui Ricardo Cadu pe postul de director sportiv.
“Bine ai revenit acasă, Ricardo Cadu! CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că fostul nostru mare căpitan, Ricardo Cadu, va ocupa, începând de astăzi, funcția de director sportiv.
Cadu a îmbrăcat tricoul echipei noastre timp de 7 sezoane, perioadă în care a contribuit decisiv la unele dintre cele mai importante performanțe ale clubului și a cucerit 3 titluri de campion, 3 Cupe ale României și 2 Supercupe.
După încheierea carierei de jucător, Cadu și-a continuat parcursul în fotbal, urmând cursuri de specialitate pentru funcția de director sportiv și acumulând experiență în cadrul clubului portughez Paços de Ferreira.
Ricardo, ne bucurăm că te întorci acasă, în Gruia! Îți dorim mult succes în noul rol și cât mai multe realizări alături de CFR Cluj!“.
În urmă cu puțin timp, Cadu a acordat câteva declarații și a confirmat faptul că urmează să vină în conducerea clubului alături de care a cunoscut cea mai bună perioadă a carierei sale. Fostul stoper s-a arătat extrem de entuziasmat că a putut să se întoarcă în locul pe care el însuși l-a numit “acasă”.
“Sunt în România, m-am înțeles cu CFR și merg acum să semnez. Astăzi se rezolvă totul. Am găsit în mare parte ce știam, mă refer aici la angajați. Iuliu Mureșan, Cristi Panin, Bogdan Mara, dar și alte persoane din club. În rest, au existat multe schimbări în bine.
O surpriză plăcută. M-am întors în familie, mă simt ca acasă! Voi semna contractul astăzi și o să fiu prezentat la meci. Va fi un meci frumos, un derby cu un stadion plin. Sper să facem un meci bun și să batem. Asta e cel mai important. Dacă vom câștiga, rămânem acolo în cursa pentru campionat“, a spus fostul fundaș portughez, potrivit digisport.ro.
Ca jucător, Cadu a petrecut opt ani la CFR, jucând între 2006 și 2014 în Gruia. De-a lungul acestor sezoane, lusitanul a adunat 250 de meciuri, 30 de goluri, două pase decisive și șapte trofee (trei titluri, două Cupe și două Supercupe).
- Arbitrul delegat la derby-ul Dinamo – Rapid, după scandalul uriaş provocat de Istvan Kovacs în tur
- Costel Gâlcă a răbufnit şi a taxat jucătorii şi transferurile, înainte de Dinamo – Rapid: “De ce au început acum?”
- “Aţi fost propus la Rapid?” Răspunsul categoric dat de Zeljko Kopic, înaintea derby-ului: “Zero, zero!”
- Primele două “transferuri” de la Rapid, pentru sezonul viitor. Cei doi jucători care vor veni în Giuleşti
- FCSB, amendată după victoria cu Petrolul. Anunţul Jandarmeriei după meciul de pe Arena Naţională