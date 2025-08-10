Vestea primită de Rapid înaintea derby-ului cu FCSB. Ce se întâmplă cu Claudiu Petrila: "Sunt la a treia ruptură" - Antena Sport

Rapid a primit o veste bună, înaintea derby-ului cu FCSB. Claudiu Petrila a anunţat că se va alătura antrenamentelor echipei giuleştene, în săptămâna partidei cu marea rivală.
Claudiu Petrila s-a accidentat după victoria Rapidului cu Csikszereda. Mijlocaşul de 24 de ani a ratat duelul din runda trecută, cu Botoşani, şi nu va fi apt nici pentru confruntarea cu Oţelul, din această etapă.
Vestea primită de Rapid înaintea derby-ului cu FCSB | Claudiu Petrila se recuperează
Claudiu Petrila a dezvăluit că starea sa este una bună şi sunt şanse mari să evolueze în derby-ul cu FCSB. Mijlocaşul a transmis că nu-şi va forţa revenirea pe teren, însă îşi doreşte să evolueze împotriva marii rivale a giuleştenilor.
“Starea mea e mai bună, pot să spun așa! În câteva zile mă voi pregăti cu echipa. Abia aștept să joc. În timpul unui antrenament am forțat mai mult și am simțit o jenă, o înțepătură și n-avea rost să mai forțez.
N-am avut multe accidentări în cariera mea, cred că în Liga 1, de 6 ani de când joc, sunt cam la a treia ruptură însă e bine că nu e ceva grav. În rest, mici accidentări pe la glezne, nimic grav.
La un astfel de meci crește pulsul pentru că știi că joci pentru fani. Nu vreau să mă gândesc că e ghinion sau altceva, nu vreau să mă gândesc la ceva negativ ca să nu-l atrag asupra mea.
Acum fac forță, mă odihnesc pentru că odihna e importantă acum să trec peste această problemă musculară”, a declarat Claudiu Petrila, conform prosport.ro.
Costel Gâlcă, avertisment pentru propria echipă
Costel Gâlcă lansează un avertisment pentru propria echipă înaintea meciului cu Oţelul. Antrenorul giuleştenilor a dezvăluit de ce se teme înaintea duelului cu echipa din Moldova. Meciul dintre Rapid şi Oţelul va avea loc luni seara, de la ora 21:30 şi va conta pentru runda cu numărul 5 din Liga 1 .