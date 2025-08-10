Vestea primită de Rapid înaintea derby-ului cu FCSB. Ce se întâmplă cu Claudiu Petrila: "Sunt la a treia ruptură" - Antena Sport

Rapid a primit o veste bună, înaintea derby-ului cu FCSB. Claudiu Petrila a anunţat că se va alătura antrenamentelor echipei giuleştene, în săptămâna partidei cu marea rivală.

Claudiu Petrila s-a accidentat după victoria Rapidului cu Csikszereda. Mijlocaşul de 24 de ani a ratat duelul din runda trecută, cu Botoşani, şi nu va fi apt nici pentru confruntarea cu Oţelul, din această etapă.

Vestea primită de Rapid înaintea derby-ului cu FCSB | Claudiu Petrila se recuperează

Claudiu Petrila a dezvăluit că starea sa este una bună şi sunt şanse mari să evolueze în derby-ul cu FCSB. Mijlocaşul a transmis că nu-şi va forţa revenirea pe teren, însă îşi doreşte să evolueze împotriva marii rivale a giuleştenilor.

“Starea mea e mai bună, pot să spun așa! În câteva zile mă voi pregăti cu echipa. Abia aștept să joc. În timpul unui antrenament am forțat mai mult și am simțit o jenă, o înțepătură și n-avea rost să mai forțez.

N-am avut multe accidentări în cariera mea, cred că în Liga 1, de 6 ani de când joc, sunt cam la a treia ruptură însă e bine că nu e ceva grav. În rest, mici accidentări pe la glezne, nimic grav.