Veşti excelente pentru FCSB, înainte de reluarea campionatului. Două reveniri importante pentru meciul cu FC Argeş - Antena Sport

Jucătorii de la FCSB, la finalul unui meci/ Profimedia

FCSB a primit veşti excelente, înainte de reluarea campionatului. Mihai Stoica a anunţat că Valentin Creţu şi Florin Tănase s-au antrenat normal, în vederea duelului cu FC Argeş, din prima etapă din 2026.

Partida cu piteştenii se va disputa vineri, de la ora 20:00, în etapa a 22-a din Liga 1. FCSB ţinteşte victoria pe terenul lui FC Argeş pentru a urca provizoriu pe loc de play-off.

Veşti excelente pentru FCSB, înaintea meciului cu FC Argeş

Atât Florin Tănase, cât şi Valentin Creţu, nu au fost în lotul FCSB-ului la unicul amical disputat în cantonamentul din Antalya. Campioana a fost învinsă la limită de Beşiktaş, scor 1-2.

Mihai Stoica a dezvăluit că cei doi jucători au avut nevoie să se antreneze separate o perioadă, însă s-au pregătit normal în vederea meciului cu FC Argeş, după cantonamentul de iarnă.

“Tănase s-a antrenat normal. Și el, și Crețu. Au avut nevoie să se antreneze separat o perioadă, acuzau niște probleme.