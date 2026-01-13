Veşti excelente pentru FCSB, înainte de reluarea campionatului. Două reveniri importante pentru meciul cu FC Argeş - Antena Sport

FCSB a primit veşti excelente, înainte de reluarea campionatului. Mihai Stoica a anunţat că Valentin Creţu şi Florin Tănase s-au antrenat normal, în vederea duelului cu FC Argeş, din prima etapă din 2026.
Partida cu piteştenii se va disputa vineri, de la ora 20:00, în etapa a 22-a din Liga 1. FCSB ţinteşte victoria pe terenul lui FC Argeş pentru a urca provizoriu pe loc de play-off.
Veşti excelente pentru FCSB, înaintea meciului cu FC Argeş
Atât Florin Tănase, cât şi Valentin Creţu, nu au fost în lotul FCSB-ului la unicul amical disputat în cantonamentul din Antalya. Campioana a fost învinsă la limită de Beşiktaş, scor 1-2.
Mihai Stoica a dezvăluit că cei doi jucători au avut nevoie să se antreneze separate o perioadă, însă s-au pregătit normal în vederea meciului cu FC Argeş, după cantonamentul de iarnă.
“Tănase s-a antrenat normal. Și el, și Crețu. Au avut nevoie să se antreneze separat o perioadă, acuzau niște probleme.
Am spus că nu e vorba de nimic serios, astăzi amândoi s-au antrenat normal“, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
FCSB începe 2026 de pe locul 9, având 31 de puncte, după 21 de meciuri disputate. Campioana este la doar două puncte distanţă de play-off, locul şase fiind ocupat de Oţelul. FC Argeş, de cealaltă parte, ocupă locul cinci, cu 34 de puncte.
