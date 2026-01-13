Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Veşti excelente pentru FCSB, înainte de reluarea campionatului. Două reveniri importante pentru meciul cu FC Argeş - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Veşti excelente pentru FCSB, înainte de reluarea campionatului. Două reveniri importante pentru meciul cu FC Argeş

Veşti excelente pentru FCSB, înainte de reluarea campionatului. Două reveniri importante pentru meciul cu FC Argeş

Viviana Moraru Publicat: 13 ianuarie 2026, 9:33

Comentarii
Veşti excelente pentru FCSB, înainte de reluarea campionatului. Două reveniri importante pentru meciul cu FC Argeş

Jucătorii de la FCSB, la finalul unui meci/ Profimedia

FCSB a primit veşti excelente, înainte de reluarea campionatului. Mihai Stoica a anunţat că Valentin Creţu şi Florin Tănase s-au antrenat normal, în vederea duelului cu FC Argeş, din prima etapă din 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida cu piteştenii se va disputa vineri, de la ora 20:00, în etapa a 22-a din Liga 1. FCSB ţinteşte victoria pe terenul lui FC Argeş pentru a urca provizoriu pe loc de play-off.

Veşti excelente pentru FCSB, înaintea meciului cu FC Argeş

Atât Florin Tănase, cât şi Valentin Creţu, nu au fost în lotul FCSB-ului la unicul amical disputat în cantonamentul din Antalya. Campioana a fost învinsă la limită de Beşiktaş, scor 1-2.

Mihai Stoica a dezvăluit că cei doi jucători au avut nevoie să se antreneze separate o perioadă, însă s-au pregătit normal în vederea meciului cu FC Argeş, după cantonamentul de iarnă.

“Tănase s-a antrenat normal. Și el, și Crețu. Au avut nevoie să se antreneze separat o perioadă, acuzau niște probleme.

Reclamă
Reclamă

Am spus că nu e vorba de nimic serios, astăzi amândoi s-au antrenat normal“, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

FCSB începe 2026 de pe locul 9, având 31 de puncte, după 21 de meciuri disputate. Campioana este la doar două puncte distanţă de play-off, locul şase fiind ocupat de Oţelul. FC Argeş, de cealaltă parte, ocupă locul cinci, cu 34 de puncte.

Bărbatul mort în autobuz, sacrificat de călători. S-au temut că întârzie acasă dacă sună la 112Bărbatul mort în autobuz, sacrificat de călători. S-au temut că întârzie acasă dacă sună la 112
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Greșeala care îți poate anula actele oficiale. Mulți români o fac fără să știe
Observator
Greșeala care îți poate anula actele oficiale. Mulți români o fac fără să știe
Acestea sunt transferurile pe care le face Rapid. Victor Angelescu anunță trei noi veniri în Giulești
Fanatik.ro
Acestea sunt transferurile pe care le face Rapid. Victor Angelescu anunță trei noi veniri în Giulești
9:19
Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni”
9:17
E Marocul pregătit de Mondialul din 2030? Autostrăzi ca-n palmă, trenuri cu 320 km/h și-un stadion din altă lume
9:04
A numit marele regret al lui Xabi Alonso, după ce a fost demis de Real Madrid: “Niciun antrenor nu e susţinut pe deplin”
8:44
Şoc în Cupa Franţei. PSG, deţinătoarea trofeului, eliminată de rivala din oraş
8:43
CFR Cluj îl transferă şi pe Otto Hindrich. Unde pleacă portarul
8:36
Ionuţ Radu, o nouă victorie importantă cu Celta Vigo. Nota primită de portarul român: “Nu a fost pus în dificultate”
Vezi toate știrile
1 “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român 2 Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid! Clubul a anunţat cine este noul antrenor 3 Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: “Era un om extraordinar” 4 Genoa lui Dan Şucu, victorie uriaşă în Serie A! Ce s-a întâmplat cu Stanciu, după ratarea penalty-ului cu Milan 5 Kopic, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de ce nu vin jucători la Dinamo! Ce a spus de fraţii Eissat 6 Reacţia lui Kylian Mbappe după demiterea lui Xabi Alonso! Superstarul francez, mesaj pentru antrenorul spaniol
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”