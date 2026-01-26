Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid, după victoria cu UTA: „A făcut vizita medicală, va semna” - Antena Sport

Închide meniul
Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid, după victoria cu UTA: „A făcut vizita medicală, va semna"

Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid, după victoria cu UTA: „A făcut vizita medicală, va semna"

Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid, după victoria cu UTA: „A făcut vizita medicală, va semna”

Viviana Moraru Publicat: 26 ianuarie 2026, 22:44

Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid, după victoria cu UTA: A făcut vizita medicală, va semna”

Dan Şucu şi Victor Angelescu - Sport Pictures

Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid, după victoria cu UTA, scor 2-1, din etapa a 23-a din Liga 1. Președintele giuleștenilor a transmis că echipa a ajuns la un acord cu brazilianul Talisson. 

Noul jucător al Rapidului are 23 de ani și a efectuat deja vizita medicală. Brazilianul cotat la jumătate de milion de euro a evoluat ultima dată la Avai, formație din a doua ligă din Brazilia.  

Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid, după victoria cu UTA 

Victor Angelescu a transmis că Talisson urmează să semneze contractul cu Rapid, în următoarele zile. Brazilianul va avea însă de așteptat cel puțin trei săptămâni, până să poată debuta la formația din Giulești. 

„Talisson a venit, a făcut vizita medicală, e totul în regulă, vom semna actele mâine. Trebuia să facem verificări mai ample, că venea din Brazilia, doar acolo a jucat. Dar e jucător non EU și durează până când totul e gata. Nu suntem în negocieri cu alt jucător, vom semna cu Talisson.  

(N.r. Mai vin jucători?) Vom vedea ce se întâmplă până la finalul perioadei de mercato, dacă vor mai pleca jucători. (N.r. Când poate debuta Talisson?) Între trei săptămâni și o lună ține, o să ne ajute, l-am luat definitiv. Încă 3-4 meciuri nu va juca, după va fi o soluție, când vom începe play-off-ul să avem tot lotul valid. A jucat de curând, a dat și gol”, a declarat Victor Angelescu, conform digisport.ro, după UTA – Rapid 1-2. 

