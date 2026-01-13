Victor Angelescu a făcut anunțul! Suma pentru care Alex Dobre poate pleca de la Rapid - Antena Sport

Alex Dobre este cel mai important jucător al Rapidului, fiind în prezent cel mai important marcator din campionatul României, la egalitate cu Jovo Lukic: 11 goluri.

S-a vorbit despre o ofertă a celor de la Maccabi Haifa pentru fotbalistul cotat în prezent la 2,8 milioane de euro, ofertă dezmințită de acționarul minoritar din Giulești.

Victor Angelescu neagă o posibilă ofertă pentru Alex Dobre

Victor Angelescu a vorbit marți despre situația lui Alex Dobre și a infirmat o potențială ofertă la adresa celui mai bun fotbalist din lotul pregătit de Costel Gâlcă.

Mai mult decât atât, acționarul minoritar al Rapidului a transmis că în vara anului 2025 a refuzat o ofertă de două milioane de euro pentru golgheterul alb-vișiniilor, însă a explicat și care ar fi suma pentru care ar putea fi cedat.

„Eu nu știu să fi primit ofertă oficială la club pentru Dobre. Știu că sunt multe cluburi interesate. Am avut inclusiv în vară ofertă foarte importantă și nu l-am lăsat să plece, pentru aproximativ 2 milioane de euro.