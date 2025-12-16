Victor Angelescu, anunţ despre transferul lui Nicolae Stanciu la Rapid: "100% ar fi nevoie" - Antena Sport

Victor Angelescu, acţionarul minoritar de la Rapid, a vorbit despre posibilitatea ca Nicolae Stanciu să ajungă în Giuleşti. Căpitanul naţionalei României se află în prezent la Genoa, echipa patronată de Dan Şucu, cel care este acţionar majoritar şi la Rapid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Angelescu a anunţat că Rapid vrea să mai aducă cel puţin doi jucători în perioada de transferuri din iarnă: un atacant şi un număr 10.

Victor Angelescu, despre Nicolae Stanciu: “Exclus nu este aproape nimic”

Întrebat apoi dacă Nicolae Stanciu reprezintă o variantă, Angelescu a fost sincer şi a recunoscut că ar fi mare nevoie de căpitanul naţionalei României la Rapid, chiar dacă este puţin probabil ca el să ajungă în Giuleşti, fără să excludă de tot această variantă. Cu toate acestea, Angelescu nu crede că Stanciu îşi doreşte în acest moment să se întoarcă în ţară:

“Jucătorii au avut un sezon bun până acum, dar cred că mai avem nevoie la nivel mental de anumite lucruri și să schimbăm niște lucruri. Trebuie să jucăm bine și când suntem pe locul 1, nu doar când venim din spate.

Vrem să aducem minimum doi jucători. Un atacant și un număr zece de care am spus de la început. Dacă vor mai pleca jucători, vom vedea dacă vor veni mai mulți.