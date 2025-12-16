Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Victor Angelescu, anunţ despre transferul lui Nicolae Stanciu la Rapid: "100% ar fi nevoie" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Victor Angelescu, anunţ despre transferul lui Nicolae Stanciu la Rapid: “100% ar fi nevoie”

Victor Angelescu, anunţ despre transferul lui Nicolae Stanciu la Rapid: “100% ar fi nevoie”

Alex Masgras Publicat: 16 decembrie 2025, 21:19

Comentarii
Victor Angelescu, anunţ despre transferul lui Nicolae Stanciu la Rapid: 100% ar fi nevoie

Nicolae Stanciu, la Genoa / Profimedia

Victor Angelescu, acţionarul minoritar de la Rapid, a vorbit despre posibilitatea ca Nicolae Stanciu să ajungă în Giuleşti. Căpitanul naţionalei României se află în prezent la Genoa, echipa patronată de Dan Şucu, cel care este acţionar majoritar şi la Rapid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Angelescu a anunţat că Rapid vrea să mai aducă cel puţin doi jucători în perioada de transferuri din iarnă: un atacant şi un număr 10.

Victor Angelescu, despre Nicolae Stanciu: “Exclus nu este aproape nimic”

Întrebat apoi dacă Nicolae Stanciu reprezintă o variantă, Angelescu a fost sincer şi a recunoscut că ar fi mare nevoie de căpitanul naţionalei României la Rapid, chiar dacă este puţin probabil ca el să ajungă în Giuleşti, fără să excludă de tot această variantă. Cu toate acestea, Angelescu nu crede că Stanciu îşi doreşte în acest moment să se întoarcă în ţară:

“Jucătorii au avut un sezon bun până acum, dar cred că mai avem nevoie la nivel mental de anumite lucruri și să schimbăm niște lucruri. Trebuie să jucăm bine și când suntem pe locul 1, nu doar când venim din spate.

Vrem să aducem minimum doi jucători. Un atacant și un număr zece de care am spus de la început. Dacă vor mai pleca jucători, vom vedea dacă vor veni mai mulți.

Reclamă
Reclamă

(n.r. de Stanciu) 100% ar fi nevoie de Nicolae Stanciu doar că este puțin probabil. Exclus nu este aproape nimic. Ni-l dorim, normal că este nevoie de Stanciu la Rapid. E într-un fel o întrebare retorică. Nu cred că se pune problema să se întoarcă în țară”, a declarat Victor Angelescu, la digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Descoperirea nemaivăzută făcută după golirea Lacului Vidraru
Observator
Descoperirea nemaivăzută făcută după golirea Lacului Vidraru
Atac nuclear la Nicușor Dan după ce a trimis „Legea Novak” la CCR: „Este anti-român! Sunt siderat!”
Fanatik.ro
Atac nuclear la Nicușor Dan după ce a trimis „Legea Novak” la CCR: „Este anti-român! Sunt siderat!”
22:26
„Nu se poate așa ceva!” – Reacții acide pe social media, după Gala FIFA The Best 2025. Nemulțumirea fanilor
22:00
“Ceva rău de tot!” Mihai Stoica a dezvăluit prin ce a trecut Octavian Popescu: “Să nu vă gândiţi la altceva”
21:11
Cristi Balaj, verdict în cazul celei mai controversate faze din Unirea Slobozia – FCSB
20:57
VideoJurnal Antena Sport | Nicuşor Micu îşi dă bacul la jiu-jitsu şi MMA
20:53
VideoJurnal Antena Sport | România are fete de aur şi la dans sportiv
20:50
VideoJurnal Antena Sport | Gheorghe Gajion este poreclit “Bestia Estului”
Vezi toate știrile
1 Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” 2 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 3 Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu 4 Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor 5 Fotbalist de la FCSB şi Rapid, ajuns om al străzii. Dezvăluirea unui fost coleg: “Cu părere de rău…” 6 Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor