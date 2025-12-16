Cristi Balaj, verdict în cazul celei mai controversate faze din Unirea Slobozia - FCSB - Antena Sport

Unirea Slobozia – FCSB a fost meciul care a închis etapa cu numărul 20 din Liga 1, iar toate punctele puse în joc au mers în direcția roș-albaștrilor, care s-au impus cu scorul de 2-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ambele reușite ale campioanei României au venit după ce ialomițenii au rămas în inferioritate numerică. Șerbănică a văzut cartonașul roșu, după ce inițial centralul îi acordase galben.

Cristi Balaj a analizat eliminarea lui Șerbănică

Eliminarea lui Șerbănică a stârnit controverse în rândul specialiștilor, mai ales că momentul a fost unul de cotitură în partida dintre Unirea Slobozia și FCSB.

Imediat după eliminarea acestuia, FCSB a marcat de două ori. Cristi Balaj a comentat faza controversată și a venit cu argumente prin care a motivat decizia centralului de a acorda cartonaș roșu.

„Trebuie să luăm în calcul și faptul că atacantul era într-o viteză destul de mare. Atunci când un atacant e într-o viteză mare și are și mingea sub control, trebuie să înțeleagă cei care ne urmăresc că e suficient orice mic contact să îl dezechilibreze.