Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Nu se poate așa ceva!” - Reacții acide pe social media, după Gala FIFA The Best 2025. Nemulțumirea fanilor - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | „Nu se poate așa ceva!” – Reacții acide pe social media, după Gala FIFA The Best 2025. Nemulțumirea fanilor

„Nu se poate așa ceva!” – Reacții acide pe social media, după Gala FIFA The Best 2025. Nemulțumirea fanilor

Daniel Işvanca Publicat: 16 decembrie 2025, 22:26

Comentarii
Nu se poate așa ceva!” – Reacții acide pe social media, după Gala FIFA The Best 2025. Nemulțumirea fanilor

Gianni Infantino / Getty Images

Marți a avut loc Gala FIFA The Best 2025, eveniment care a fost transmis în direct pe AntenaPLAY. Cu peste 800 de invitați în cadrul ceremoniei, au fost aleși cei mai buni sportivi din acest an, votul fanilor fiind și el crucial în această întrecere.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult decât atât, în cadrul galei s-a ales și cel mai bun 11 din lume, de unde a absentat brazilianul Raphinha, care a înregistrat cifre fantastice în tricoul Barcelonei în stagiunea precedentă.

Nedreptate pentru Raphinha? Fanii au luat foc în mediul online

Ousmane Dembele a fost desemnat cel mai bun jucător la Gala FIFA The Best 2025, francezul surclasându-i pe Lamine Yamal și Kylian Mbappe în cursa pentru marele premiu.

Fotbalistul celor de la Paris Saint Germain a prins și un loc în echipa ideală, alături de alți patru coechipieri. Marele absent a fost Raphinha, care în ciuda cifrelor ireale, nu a fost luat în seamă.

Cu 38 de goluri înscrise și 24 de pase decisive în 64 de meciuri, brazilianul a fost ignorat total, motiv pentru care fanii au luat foc pe celebra platformă X.

Reclamă
Reclamă

„Nu se poate așa ceva”, „FIFA = MAFIA”, „Dacă nici acum nu merită un loc, atunci când?”, au fost doar câteva dintre mesajele oamenilor pe platformele de social media.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Descoperirea nemaivăzută făcută după golirea Lacului Vidraru
Observator
Descoperirea nemaivăzută făcută după golirea Lacului Vidraru
Atac nuclear la Nicușor Dan după ce a trimis „Legea Novak” la CCR: „Este anti-român! Sunt siderat!”
Fanatik.ro
Atac nuclear la Nicușor Dan după ce a trimis „Legea Novak” la CCR: „Este anti-român! Sunt siderat!”
22:00
“Ceva rău de tot!” Mihai Stoica a dezvăluit prin ce a trecut Octavian Popescu: “Să nu vă gândiţi la altceva”
21:19
Victor Angelescu, anunţ despre transferul lui Nicolae Stanciu la Rapid: “100% ar fi nevoie”
21:11
Cristi Balaj, verdict în cazul celei mai controversate faze din Unirea Slobozia – FCSB
20:57
VideoJurnal Antena Sport | Nicuşor Micu îşi dă bacul la jiu-jitsu şi MMA
20:53
VideoJurnal Antena Sport | România are fete de aur şi la dans sportiv
20:50
VideoJurnal Antena Sport | Gheorghe Gajion este poreclit “Bestia Estului”
Vezi toate știrile
1 Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” 2 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 3 Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu 4 Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor 5 Fotbalist de la FCSB şi Rapid, ajuns om al străzii. Dezvăluirea unui fost coleg: “Cu părere de rău…” 6 Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor