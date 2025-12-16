„Nu se poate așa ceva!” - Reacții acide pe social media, după Gala FIFA The Best 2025. Nemulțumirea fanilor - Antena Sport

Marți a avut loc Gala FIFA The Best 2025, eveniment care a fost transmis în direct pe AntenaPLAY. Cu peste 800 de invitați în cadrul ceremoniei, au fost aleși cei mai buni sportivi din acest an, votul fanilor fiind și el crucial în această întrecere.

Mai mult decât atât, în cadrul galei s-a ales și cel mai bun 11 din lume, de unde a absentat brazilianul Raphinha, care a înregistrat cifre fantastice în tricoul Barcelonei în stagiunea precedentă.

Nedreptate pentru Raphinha? Fanii au luat foc în mediul online

Ousmane Dembele a fost desemnat cel mai bun jucător la Gala FIFA The Best 2025, francezul surclasându-i pe Lamine Yamal și Kylian Mbappe în cursa pentru marele premiu.

Fotbalistul celor de la Paris Saint Germain a prins și un loc în echipa ideală, alături de alți patru coechipieri. Marele absent a fost Raphinha, care în ciuda cifrelor ireale, nu a fost luat în seamă.

Cu 38 de goluri înscrise și 24 de pase decisive în 64 de meciuri, brazilianul a fost ignorat total, motiv pentru care fanii au luat foc pe celebra platformă X.