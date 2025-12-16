"Ceva rău de tot!" Mihai Stoica a dezvăluit prin ce a trecut Octavian Popescu: "Să nu vă gândiţi la altceva" - Antena Sport

Octavian Popescu nu a făcut parte din lotul celor de la FCSB pentru meciul cu Unirea Slobozia. Gigi Becali, patronul roş-albaştrilor, a dezvăluit că ar fi vrut să îl introducă pe acesta la pauza meciului care a avut loc la Clinceni, dar abia atunci a aflat că acesta nu se afla nici măcar pe bancă.

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a dezvăluit că a fost vorba despre o toxiinfecţie alimentară, iar fotbalistul roş-albaştrilor şi prietena lui au avut probleme pe toată durata nopţii dinaintea meciului cu Unirea Slobozia.

Mihai Stoica, despre starea de sănătate a lui Octavian Popescu: “Nu a fost în stare să ajungă la bază”

FCSB a trimis un asistent medical acasă la Octavian Popescu, deoarece fotbalistul nu a putut să iasă din casă, din cauza stării în care se afla. De asemenea, Mihai Stoica a ţinut să sublinieze faptul că acesta a fost singurul motiv pentru care acesta nu a fost în lot.

De asemenea, oficialul FCSB-ului a anunţat că fotbalistul se simte mai bine, după ce în cursul zilei de marţi s-a antrenat la 50%, fiind convins că începând de miercuri, acesta va fi mai bine. Rămâne însă de văzut dacă Octavian Popescu va putea fi folosit în meciul cu Rapid, de duminică, ultimul din 2025 pentru cele două echipe:

“Tavi Popescu, cu o zi înainte de meci, s-a antrenat normal, n-a avut niciun fel de problemă. Noaptea a făcut o toxiinfecție, ceva rău de tot. O stare foarte proastă și el, și prietena lui, grețuri, vărsături.