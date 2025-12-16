Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Ceva rău de tot!" Mihai Stoica a dezvăluit prin ce a trecut Octavian Popescu: "Să nu vă gândiţi la altceva" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Ceva rău de tot!” Mihai Stoica a dezvăluit prin ce a trecut Octavian Popescu: “Să nu vă gândiţi la altceva”

“Ceva rău de tot!” Mihai Stoica a dezvăluit prin ce a trecut Octavian Popescu: “Să nu vă gândiţi la altceva”

Alex Masgras Publicat: 16 decembrie 2025, 22:00

Comentarii
Ceva rău de tot! Mihai Stoica a dezvăluit prin ce a trecut Octavian Popescu: Să nu vă gândiţi la altceva

Octavian Popescu, în timpul unui antrenament / Sport Pictures

Octavian Popescu nu a făcut parte din lotul celor de la FCSB pentru meciul cu Unirea Slobozia. Gigi Becali, patronul roş-albaştrilor, a dezvăluit că ar fi vrut să îl introducă pe acesta la pauza meciului care a avut loc la Clinceni, dar abia atunci a aflat că acesta nu se afla nici măcar pe bancă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a dezvăluit că a fost vorba despre o toxiinfecţie alimentară, iar fotbalistul roş-albaştrilor şi prietena lui au avut probleme pe toată durata nopţii dinaintea meciului cu Unirea Slobozia.

Mihai Stoica, despre starea de sănătate a lui Octavian Popescu: “Nu a fost în stare să ajungă la bază”

FCSB a trimis un asistent medical acasă la Octavian Popescu, deoarece fotbalistul nu a putut să iasă din casă, din cauza stării în care se afla. De asemenea, Mihai Stoica a ţinut să sublinieze faptul că acesta a fost singurul motiv pentru care acesta nu a fost în lot.

De asemenea, oficialul FCSB-ului a anunţat că fotbalistul se simte mai bine, după ce în cursul zilei de marţi s-a antrenat la 50%, fiind convins că începând de miercuri, acesta va fi mai bine. Rămâne însă de văzut dacă Octavian Popescu va putea fi folosit în meciul cu Rapid, de duminică, ultimul din 2025 pentru cele două echipe:

“Tavi Popescu, cu o zi înainte de meci, s-a antrenat normal, n-a avut niciun fel de problemă. Noaptea a făcut o toxiinfecție, ceva rău de tot. O stare foarte proastă și el, și prietena lui, grețuri, vărsături.

Reclamă
Reclamă

Am trimis noi un asistent medical să-i facă testele de gripă, n-a fost în stare să ajungă la bază. În niciun caz să nu vă gândiți că a fost altceva. Azi s-a antrenat la 50%, probabil mâine va fi mai bine”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Descoperirea nemaivăzută făcută după golirea Lacului Vidraru
Observator
Descoperirea nemaivăzută făcută după golirea Lacului Vidraru
Atac nuclear la Nicușor Dan după ce a trimis „Legea Novak” la CCR: „Este anti-român! Sunt siderat!”
Fanatik.ro
Atac nuclear la Nicușor Dan după ce a trimis „Legea Novak” la CCR: „Este anti-român! Sunt siderat!”
21:19
Victor Angelescu, anunţ despre transferul lui Nicolae Stanciu la Rapid: “100% ar fi nevoie”
21:11
Cristi Balaj, verdict în cazul celei mai controversate faze din Unirea Slobozia – FCSB
20:57
VideoJurnal Antena Sport | Nicuşor Micu îşi dă bacul la jiu-jitsu şi MMA
20:53
VideoJurnal Antena Sport | România are fete de aur şi la dans sportiv
20:50
VideoJurnal Antena Sport | Gheorghe Gajion este poreclit “Bestia Estului”
20:48
Echipa ideală a anului 2025! Câți fotbaliști sunt de la Paris Saint Germain
Vezi toate știrile
1 Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” 2 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 3 Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu 4 Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor 5 Fotbalist de la FCSB şi Rapid, ajuns om al străzii. Dezvăluirea unui fost coleg: “Cu părere de rău…” 6 Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor