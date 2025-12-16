Veste cruntă pentru Cristi Chivu! Va lipsi trei luni de pe gazon - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 16 decembrie 2025, 19:46

Cristi Chivu, antrenor Inter / Profimedia

Denzel Dumfries nu a mai jucat pentru Inter de la începutul lunii noiembrie, acesta fiind unul dintre cei mai importanți jucători din echipa lui Cristi Chivu.

Presa din Italia anunță că revenirea pe gazon a fotbalistului olandez se amână, asta după ce au existat complicații în ceea ce privește problemele medicale ale acestuia.

Denzel Dumfries își amână revenirea la Inter

Gazzetta dello Sport a venit cu un anunț crunt în ceea ce îl privește pe olandezul Denzel Dumfries. Fotbalistul lui Cristi Chivu a fost operat la tendonul gleznei stângi și urmează să absenteze alte trei luni de pe gazon.

Luis Henrique este singura opțiune a antrenorului român pe postul de fundaș dreapta, iar acest lucru îi obligă pe cei de la Inter să transfere un alt jucător în iarnă, pe acest post.

Croatul Moris Valincic ar fi una dintre variantele luate în calcul de conducerea liderului din Serie A. Fotbalistul de 23 de ani evoluează în prezent la Dinamo Zagreb și este cotat la două milioane de euro.

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
