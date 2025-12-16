Mamadou Thiam, pregătit de derby-ul cu Rapid: „Foame mare de îndeplinire a obiectivelor” - Antena Sport

Închide meniul
Mamadou Thiam, pregătit de derby-ul cu Rapid: „Foame mare de îndeplinire a obiectivelor”

Daniel Işvanca Publicat: 16 decembrie 2025, 19:11

Mamadou Thiam / SPORT PICTURES

FCSB încheie anul pe Arena Națională, acolo unde va înfrunta liderul Rapid București. Campioana României are un moral excelent, după ce a înregistrat două succese consecutive în ultimele două partide.

Mamadou Thia, unul dintre marcatorii roș-albaștrilor în duelul spectaculos cu Feyenoord, a vorbit despre derby-ul care fură toate privirile în etapa cu numărul 21.

Mamadou Thiam: „Ne întoarcem cu o foame mare de îndeplinire a obiectivelor”

FCSB – Rapid este cel mai tare joc din etapa care închide anul 2025, iar partida are o importanță mare atât pentru gruparea lui Elias Charalambous, cât și pentru „elevii” lui Costel Gâlcă, care ar putea pierde prima poziție.

Mamadou Thiam a vorbit despre duelul cu gruparea din Giulești și a transmis că o victorie ar fi finalul perfect de ani pentru jucătorii campioanei României.

„(n.r. – despre meciul cu Rapid) Cred că v-a plăcut meciul de joi. Avem un meci greu duminică, sper că vom câștiga și că vom fi toți fericiți de Crăciun.

(n.r. – despre titlu) Mai sunt nouă sau zece meciuri și sunt destule puncte de jucat. Avem nevoie să luăm aceste trei puncte, să mergem în vacanță și să ne întoarcem cu o foame mare de îndeplinire a obiectivelor”, a declarat Mamadou Thiam.

