Victor Angelescu avertizează rivalele Rapidului la titlu, după victoria cu Hermannstadt: "Am arătat ca o campioană" - Antena Sport

Rapid a câştigat cu 3-0 meciul de pe terenul lui FC Hermannstadt, din etapa cu numărul 25 a Ligii 1, şi a revenit pe primul loc în Liga 1, cel puţin până la meciul de miercuri dintre Universitatea Craiova şi Oţelul Galaţi.

Victoria obţinută în faţa celor de la Hermannstadt la scor a fost reacţia perfectă a celor de la Rapid, care veneau după o înfrângere suferită etapa trecută, pe teren propriu, cu U Cluj, scor 0-2.

Victor Angelescu se aştepta la mai mult în meciul cu Hermannstadt, dar a aplaudat jocul Rapidului din repriza a doua: “Meciul a fost la discreţia noastră”

Victor Angelescu a fost extrem de încântat de modul în care Rapid a reuşit să treacă peste începutul slab de meci şi consideră că echipa din Giuleşti a arătat ca o campioană în repriza a doua a partidei de la Sibiu:

“N-am început bine meciul. Hermannstadt a fost foarte agresivă. Este cunoscut că echipele lui Dorinel Munteanu fac un pressing agresiv, vin foarte sus. Toată prima repriză, chiar dacă am înscris, n-a fost cea mai bună. În a doua am arătat ca o echipă campioană. Per total, mă aşteptam la puţin mai mult, dar cred că meciul a fost la discreţia noastră.

Am început greu, mă bucur că am dat gol la prima ocazie. Să stai cu 1-0 nu e bine pentru inimă. Sunt trei puncte importante, mai ales că pierdusem acasă înainte şi trebuia să recuperăm. Mă bucur că am reuşit să ne luăm revanşa pentru înfrângerile din trecut.