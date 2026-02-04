Victor Angelescu avertizează rivalele Rapidului la titlu, după victoria cu Hermannstadt: "Am arătat ca o campioană" - Antena Sport

Rapid a câştigat cu 3-0 meciul de pe terenul lui FC Hermannstadt, din etapa cu numărul 25 a Ligii 1, şi a revenit pe primul loc în Liga 1, cel puţin până la meciul de miercuri dintre Universitatea Craiova şi Oţelul Galaţi.
Victoria obţinută în faţa celor de la Hermannstadt la scor a fost reacţia perfectă a celor de la Rapid, care veneau după o înfrângere suferită etapa trecută, pe teren propriu, cu U Cluj, scor 0-2.
Victor Angelescu se aştepta la mai mult în meciul cu Hermannstadt, dar a aplaudat jocul Rapidului din repriza a doua: “Meciul a fost la discreţia noastră”
Victor Angelescu a fost extrem de încântat de modul în care Rapid a reuşit să treacă peste începutul slab de meci şi consideră că echipa din Giuleşti a arătat ca o campioană în repriza a doua a partidei de la Sibiu:
“N-am început bine meciul. Hermannstadt a fost foarte agresivă. Este cunoscut că echipele lui Dorinel Munteanu fac un pressing agresiv, vin foarte sus. Toată prima repriză, chiar dacă am înscris, n-a fost cea mai bună. În a doua am arătat ca o echipă campioană. Per total, mă aşteptam la puţin mai mult, dar cred că meciul a fost la discreţia noastră.
Am început greu, mă bucur că am dat gol la prima ocazie. Să stai cu 1-0 nu e bine pentru inimă. Sunt trei puncte importante, mai ales că pierdusem acasă înainte şi trebuia să recuperăm. Mă bucur că am reuşit să ne luăm revanşa pentru înfrângerile din trecut.
În a doua repriză am jucat foarte bine. Am început sus, am ratat ocazii, am avut golul doi, golul trei”, a declarat Victor Angelescu, la digisport.ro.
Pentru Rapid urmează acum derby-ul din Giuleşti cu Petrolul Ploieşti, după care va merge în Gruia, pentru meciul din etapa a treia din grupele Cupei României cu CFR Cluj.
