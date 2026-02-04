Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Conducerea lui Inter se mândreşte cu Cristi Chivu! Preşedintele nerazzurrilor a anunţat obiectivul: "O dovadă de curaj" - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Conducerea lui Inter se mândreşte cu Cristi Chivu! Preşedintele nerazzurrilor a anunţat obiectivul: “O dovadă de curaj”

Conducerea lui Inter se mândreşte cu Cristi Chivu! Preşedintele nerazzurrilor a anunţat obiectivul: “O dovadă de curaj”

Alex Masgras Publicat: 4 februarie 2026, 9:20

Comentarii
Conducerea lui Inter se mândreşte cu Cristi Chivu! Preşedintele nerazzurrilor a anunţat obiectivul: O dovadă de curaj

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Cristi Chivu face o treabă foarte bună la primul sezon pe banca lui Inter. Echipa se află pe primul loc în Serie A, la cinci puncte în faţa rivalei AC Milan. Formaţia antrenorului român este calificată şi în play-off-ul pentru optimile de finală UEFA Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă parcursul lui Chivu în acest sezon nu a fost perfect, având şi mult ghinion în meciurile cu numele mari pe care le-a întâlnit, conducerea lui Inter este extrem de încântată de munca depusă de antrenorul român.

Giuseppe Marotta se mândreşte cu Cristi Chivu la Inter

Giuseppe Marotta, preşedintele celor de la Inter, a anunţat că strategia clubului este de a construi o echipă tânără, pe care să îi crească şi să îi valorifice în viitor. În ceea ce îl priveşte pe Chivu, Marotta se mândreşte cu antrenorul de 45 de ani.

“Obiectivul nostru este să construim o echipă cu o medie de vârstă mai mică. Suntem mândri să avem un antrenor tânăr precum Chivu. Este o dovadă de curaj și eficiență managerială”, a declarat Giuseppe Marotta, potrivit tuttomercatoweb.com.

Pentru Inter urmează acum meciul de miercuri seară, din sferturile Coppa Italia. Echipa lui Cristi Chivu va primi vizita celor de la Torino. La finalul săptămânii, Inter va juca pe terenul lui Sassuolo, după care o aşteaptă derby-ul cu Juventus de pe teren propriu.

Reclamă
Reclamă

Inter se află pe locul 1 în Serie A după 23 de etape, cu 55 de puncte. Echipa lui Cristi Chivu este urmată de AC Milan, cu 50 de puncte, după victoria obţinută pe terenul lui Bologna marţi seară, în timp ce Napoli, campioana en-titre, completează podiumul, cu 46 de puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce conţin de fapt pungile cu pufuleţi. Rezultate îngrijorătoare la analizele de laborator
Observator
Ce conţin de fapt pungile cu pufuleţi. Rezultate îngrijorătoare la analizele de laborator
Prima apariție în presă a lui Florin Prunea, la doar 10 ani, când juca atacant pentru Dinamo. Cum a ajuns să fie portar
Fanatik.ro
Prima apariție în presă a lui Florin Prunea, la doar 10 ani, când juca atacant pentru Dinamo. Cum a ajuns să fie portar
8:50
Victor Angelescu avertizează rivalele Rapidului la titlu, după victoria cu Hermannstadt: “Am arătat ca o campioană”
8:19
Gigi Becali a primit răspunsul, după ce a anunţat că plăteşte 3 milioane de euro pentru transferul la FCSB: “Suntem mândri”
8:00
Cel mai așteptat monopost a mers încet. Analiza lui Adrian Georgescu
0:22
AC Milan a dat recital cu Bologna. „Diavolii” pun presiune pe Interul lui Cristi Chivu
0:12
Arsenal s-a calificat în finala Cupei Ligii Angliei. Succes la limită în semifinala cu Chelsea
0:08
Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3
Vezi toate știrile
1 Transfer la Dinamo. Contractul jucătorului a fost înregistrat la FRF 2 Doliu la Inter. A murit la 39 de ani, soţia lui este o pictoriţă din România! 3 Mihai Rotaru aduce un atacant la Universitata Craiova 4 Mircea Lucescu, în stare gravă. Selecționerul se tratează pentru o boală cronică. Ce ia în calcul FRF 5 Mesajul lui Mircea Lucescu, din spital, după informaţiile îngrijorătoare apărute 6 Câţi copii are Marius Urzică de la Power Couple 2026. Detaliul mai puţin ştiut despre viaţa personală
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”