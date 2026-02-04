Conducerea lui Inter se mândreşte cu Cristi Chivu! Preşedintele nerazzurrilor a anunţat obiectivul: "O dovadă de curaj" - Antena Sport

Cristi Chivu face o treabă foarte bună la primul sezon pe banca lui Inter. Echipa se află pe primul loc în Serie A, la cinci puncte în faţa rivalei AC Milan. Formaţia antrenorului român este calificată şi în play-off-ul pentru optimile de finală UEFA Champions League.
Chiar dacă parcursul lui Chivu în acest sezon nu a fost perfect, având şi mult ghinion în meciurile cu numele mari pe care le-a întâlnit, conducerea lui Inter este extrem de încântată de munca depusă de antrenorul român.
Giuseppe Marotta se mândreşte cu Cristi Chivu la Inter
Giuseppe Marotta, preşedintele celor de la Inter, a anunţat că strategia clubului este de a construi o echipă tânără, pe care să îi crească şi să îi valorifice în viitor. În ceea ce îl priveşte pe Chivu, Marotta se mândreşte cu antrenorul de 45 de ani.
“Obiectivul nostru este să construim o echipă cu o medie de vârstă mai mică. Suntem mândri să avem un antrenor tânăr precum Chivu. Este o dovadă de curaj și eficiență managerială”, a declarat Giuseppe Marotta, potrivit tuttomercatoweb.com.
Pentru Inter urmează acum meciul de miercuri seară, din sferturile Coppa Italia. Echipa lui Cristi Chivu va primi vizita celor de la Torino. La finalul săptămânii, Inter va juca pe terenul lui Sassuolo, după care o aşteaptă derby-ul cu Juventus de pe teren propriu.
Inter se află pe locul 1 în Serie A după 23 de etape, cu 55 de puncte. Echipa lui Cristi Chivu este urmată de AC Milan, cu 50 de puncte, după victoria obţinută pe terenul lui Bologna marţi seară, în timp ce Napoli, campioana en-titre, completează podiumul, cu 46 de puncte.
- AC Milan a dat recital cu Bologna. „Diavolii” pun presiune pe Interul lui Cristi Chivu
- Când va fi gata noul San Siro. Anunț uriaș pentru Interul lui Cristi Chivu
- Lovitură pentru Cristi Chivu și Inter. “Nerazzurrii” și-au aflat pedeapsa după scandalul din meciul cu Cremonese
- Cristi Chivu a primit singurul transfer de la Inter în ultima zi de mercato: “Cel mai mare club din lume”
- Presa din Italia, cucerită de Cristi Chivu! Românul, lăudat pentru schimbările aduse la Inter