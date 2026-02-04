Conducerea lui Inter se mândreşte cu Cristi Chivu! Preşedintele nerazzurrilor a anunţat obiectivul: "O dovadă de curaj" - Antena Sport

Cristi Chivu face o treabă foarte bună la primul sezon pe banca lui Inter. Echipa se află pe primul loc în Serie A, la cinci puncte în faţa rivalei AC Milan. Formaţia antrenorului român este calificată şi în play-off-ul pentru optimile de finală UEFA Champions League.

Chiar dacă parcursul lui Chivu în acest sezon nu a fost perfect, având şi mult ghinion în meciurile cu numele mari pe care le-a întâlnit, conducerea lui Inter este extrem de încântată de munca depusă de antrenorul român.

Giuseppe Marotta se mândreşte cu Cristi Chivu la Inter

Giuseppe Marotta, preşedintele celor de la Inter, a anunţat că strategia clubului este de a construi o echipă tânără, pe care să îi crească şi să îi valorifice în viitor. În ceea ce îl priveşte pe Chivu, Marotta se mândreşte cu antrenorul de 45 de ani.

“Obiectivul nostru este să construim o echipă cu o medie de vârstă mai mică. Suntem mândri să avem un antrenor tânăr precum Chivu. Este o dovadă de curaj și eficiență managerială”, a declarat Giuseppe Marotta, potrivit tuttomercatoweb.com.

Pentru Inter urmează acum meciul de miercuri seară, din sferturile Coppa Italia. Echipa lui Cristi Chivu va primi vizita celor de la Torino. La finalul săptămânii, Inter va juca pe terenul lui Sassuolo, după care o aşteaptă derby-ul cu Juventus de pe teren propriu.