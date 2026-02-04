Decizia luată de Dan Şucu la Rapid - Antena Sport

Rapid a trecut pe primul loc în Liga 1, după 3-0 cu Hermannstadt, iar Victor Angelescu a anunţat că în ultimele zile de mercato din această iarnă nu vor mai exista mutări în Giuleşti, cel puţin la capitolul veniri.

Dan Şucu ar putea însă să se despartă de Andrei Borza, doar dacă pe adresa fundaşului lateral de 20 de ani, cotat la 2.5 milioane de euro, va veni o ofertă de nerefuzat.

Rapid nu mai face mutări în perioada de mercato

“Nu, nu vrem să mai aducem pe nimeni și probabil nici nu va mai pleca cineva. Cred că avem un lot ok din punct de vedere numeric. Am dat mai mulți jucători decât am adus, avem un lot ok.

Noi nu suntem în nicio negociere pentru Borza. Ne dorim să rămână în acest sezon pentru că avem anumite obiective și este un jucător important pentru noi. Nu suntem în niciun fel de negociere. Dacă vine cineva și dă acea sumă de bani ar putea să plece”, a spus Angelescu, citat de digisport.ro.

Robert Sălceanu, Dejan Iliev, Daniel Paraschiv, Olimpiu Moruţan şi Tallison sunt jucătorii care au ajuns la Rapid în această iarnă.