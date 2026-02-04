Daniel Pancu riscă să piardă un jucător de la CFR Cluj şi a cerut transferuri de urgenţă: "Trebuie să vină doi, nu unul" - Antena Sport

Daniel Pancu a dezvăluit că sunt şanse ca cei de la CFR Cluj să îl piardă pe Matei Ilie în acastă iarnă. Perioada de transferuri se încheie pe 9 februarie în România, iar antrenorul formaţiei din Gruia a anunţat că are nevoie urgentă de înlocuitori pentru fundaşul de 23 de ani.
Pancu a anunţat că cei din conducerea lui CFR Cluj lucrează deja la sosiri şi că va avea nevoie de doi fundaşi în cazul în care va pleca Matei Ilie. Fostul selecţioner de la tineret este conştient că cele mai grele cupluri de omogenizat sunt cele ale fundaşilor centrali, iar o plecare a lui Ilie de la echipă şi-ar putea pune amprenta serios în jocul echipei, dacă nu se vor face transferuri.
Daniel Pancu a recunoscut că Matei Ilie poate pleca de la CFR Cluj
Chiar dacă nu este o situaţie plăcută pentru Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj vede totul ca pe o provocare, iar acest lucru îi place:
“Nu știu dacă va pleca sau nu, clubul e pe primul plan. Sigur că orice plecare a unui jucător important, cum este Matei în momentul de față, e importantă. Sigur prima variantă o aveam la dispoziție aici, vorbim despre Masic, dar din punctul meu de vedere, cuplurile care sunt cel mai greu de omogenizat sunt cele de fundași centrali.
La mijlocași centrali lucrurile sunt mai ușoare pentru că mai ai pe cineva în spatele tău, dar cele mai grele sunt la fundași centrali, ori în momentul de față Sheriff și Ilie e un cuplu de fundași centrali sudat. Așa că va fi o pierdere, cu siguranță.
Dacă pleacă Matei, vor trebui să vină doi fundași, nu unul. Suntem pe finalul perioadei de transferuri, situația pentru mine nu e plăcută, dar în același timp provocările astea îmi plac. Și, din ce știu, se lucrează la sosiri”, a declarat Daniel Pancu, la conferinţa de presă.
CFR Cluj joacă miercuri seară la Arad, cu UTA, o altă formaţie care luptă pentru calificarea în play-off. Echipa lui Daniel Pancu se află pe locul 9, după 24 de etape, cu 35 de puncte, fiind la patru puncte faţă de locul 6, ocupat în acest moment de FC Botoşani, care nu a jucat etapa aceasta.
- Decizia luată de Dan Şucu la Rapid
- Jucătorul luat în colimator de Gigi Becali: “Trebuia să-i schimb numele când a venit la FCSB”
- Victor Angelescu avertizează rivalele Rapidului la titlu, după victoria cu Hermannstadt: “Am arătat ca o campioană”
- Gigi Becali a primit răspunsul, după ce a anunţat că plăteşte 3 milioane de euro pentru transferul la FCSB: “Suntem mândri”
- Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3