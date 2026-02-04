Jucătorul luat în colimator de Gigi Becali: "Trebuia să-i schimb numele când a venit la FCSB" - Antena Sport

Baba Alhassan a fost luat din nou în colimator de Gigi Becali, care a vorbit despre problemele pe care FCSB le-a avut în linia de mijloc, în acest sezon.

Becali susţine chiar şi că ar fi trebuit să îi schimbe numele ugandezului de 26 de ani cotat la 900.000 de euro. În acest sezon, Baba are un assist în cele 28 de meciuri adunate în toate competiţiile.

Baba Alhassan, analizat de Gigi Becali

”Sunt niște lucruri care nu îmi plac, care trebuie ajustate. Adică unde noi la mijlocul terenului eram foarte puternici, acolo… Meciul îl câștigă mijlocul. Unii spun că îl câștigă fundașii, alții spun că atacanții, eu zic că mijlocașii centrali, axul central.

De la mijloc iese cercul din care se duc razele soare. De acolo se recuperează, acolo se pasează, acolo se driblează, acolo se face totul, acolo este cuptorul. Și la noi nu prea mai funcționează. Șut nu prea mai mergea, Lixandru căzuse și el, nu mai aveam nimic acolo.

Baba e bun, dar trebuia să-i schimb numele când a venit. Din babă în… nu știu ce. Păi n-ai văzut, se învârte, se învârte și după aia o pasează în spate. Păi acolo, mijlocașul când prinde mingea o dă în spate doar când e sub presiune. Acolo nu ai voie să pasezi în spate. Trebuia să-i schimb numele din babă în tânără.