N'Golo Kante a semnat până la urmă cu Fenerbahce! A venit aprobarea de la FIFA - Antena Sport

N’Golo Kante a semnat cu Fenerbahce după două sezoane şi jumătate petrecute la Al-Ittihad în campionatul saudit, a anunţat, miercuri, clubul turc de fotbal.

“Unele poveşti necesită timp, dar nu se termină niciodată. Bine ai venit la Fenerbahce, N’Golo Kante”, a scris clubul din Istanbul pe contul său de X, după ce anunţase marţi eşecul transferului, acuzând clubul saudit Al-Ittihad că poartă responsabilitatea.

Fenerbahce, care nu a specificat durata contractului, a precizat într-un comunicat de presă amplu că liderii lui Al-Ittihad au “introdus incorect” informaţiile referitoare la transferul francezului în software-ul dedicat al FIFA (TMS), în contextul în care perioada de transferuri se încheia în Arabia Saudită.

Conform presei turce, Kante (34 ani) a refuzat să se antreneze, marţi, pentru a face presiune asupra conducătorilor săi şi a forţa plecarea la Fenerbahce, unde era aşteptat de câteva săptămâni.

FIFA a dat în cele din urmă aprobarea pentru transferul mijlocaşului defensiv.