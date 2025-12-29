Victor Angelescu, verdict tranșant pentru Louis Munteanu: "La Rapid, FCSB sau Dinamo nu mai intrai pe stadion" - Antena Sport

Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, și-a expus și el punctul de vedere după scandalul provocat în perioada sărbătorilor de Louis Munteanu. Atacantul CFR-ului a apărut la un meci demonstrativ jucat la Vaslui într-un tricou al FCSB-ului, iar oficialul giuleștenilor nu l-a menajat deloc pe fostul golgheter.

Liga 1 se află în perioada de pauză, însă fotbalul românesc nu a fost lipsit de o polemică, în contextul în care Louis Munteanu a fost surprins purtând un tricou al FCSB-ului la un meci demonstrativ în sală. Subiectul a fost abordat de numeroase personaje din România, inclusiv de antrenorul său de la CFR, Daniel Pancu, iar Victor Angelescu și-a spus și el punctul de vedere.

Ce a spus Victor Angelescu despre scandalul “Louis Munteanu”

Oficialul giuleștenilor crede că Munteanu are noroc că evoluează în Gruia, pentru că un asemenea gest nu ar fi fost tolerat în niciun fel dacă juca spre exemplu la una dintre echipele de top din București. Angelescu este de părere însă că fotbalistul de 23 de ani nu a îmbrăcat tricoul rivalei pentru a crea scandal, așa cum a punctat inclusiv jucătorul.

“Are noroc că e la CFR. Nu ai voie, dacă s-ar fi întâmplat așa ceva la Rapid, FCSB sau Dinamo, însemna clar că vrei să pleci și cred că nu mai puteai să mai intri pe stadion.

Nu cred că a făcut-o premeditat, dar e o greșeală enormă dacă ai fi jucat la un club de genul ăsta. Să zicem că Louis Munteanu era jucătorul Rapidului și a fost surprins cu tricoul din acea poză. Nu ai voie să faci poza respectivă!