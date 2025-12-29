Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Victor Angelescu, verdict tranșant pentru Louis Munteanu: "La Rapid, FCSB sau Dinamo nu mai intrai pe stadion" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Victor Angelescu, verdict tranșant pentru Louis Munteanu: “La Rapid, FCSB sau Dinamo nu mai intrai pe stadion”

Victor Angelescu, verdict tranșant pentru Louis Munteanu: “La Rapid, FCSB sau Dinamo nu mai intrai pe stadion”

Andrei Nicolae Publicat: 29 decembrie 2025, 9:33

Comentarii
Victor Angelescu, verdict tranșant pentru Louis Munteanu: La Rapid, FCSB sau Dinamo nu mai intrai pe stadion

Victor Angelescu - Louis Munteanu / Colaj Antena Sport + Facebook ASC Ivacec Vaslui

Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, și-a expus și el punctul de vedere după scandalul provocat în perioada sărbătorilor de Louis Munteanu. Atacantul CFR-ului a apărut la un meci demonstrativ jucat la Vaslui într-un tricou al FCSB-ului, iar oficialul giuleștenilor nu l-a menajat deloc pe fostul golgheter.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Liga 1 se află în perioada de pauză, însă fotbalul românesc nu a fost lipsit de o polemică, în contextul în care Louis Munteanu a fost surprins purtând un tricou al FCSB-ului la un meci demonstrativ în sală. Subiectul a fost abordat de numeroase personaje din România, inclusiv de antrenorul său de la CFR, Daniel Pancu, iar Victor Angelescu și-a spus și el punctul de vedere.

Ce a spus Victor Angelescu despre scandalul “Louis Munteanu”

Oficialul giuleștenilor crede că Munteanu are noroc că evoluează în Gruia, pentru că un asemenea gest nu ar fi fost tolerat în niciun fel dacă juca spre exemplu la una dintre echipele de top din București. Angelescu este de părere însă că fotbalistul de 23 de ani nu a îmbrăcat tricoul rivalei pentru a crea scandal, așa cum a punctat inclusiv jucătorul.

Are noroc că e la CFR. Nu ai voie, dacă s-ar fi întâmplat așa ceva la Rapid, FCSB sau Dinamo, însemna clar că vrei să pleci și cred că nu mai puteai să mai intri pe stadion.

Nu cred că a făcut-o premeditat, dar e o greșeală enormă dacă ai fi jucat la un club de genul ăsta. Să zicem că Louis Munteanu era jucătorul Rapidului și a fost surprins cu tricoul din acea poză. Nu ai voie să faci poza respectivă!

Reclamă
Reclamă

CFR, deși are un număr impresionante de trofee, nu e un club la fel ca Steaua (n.r. FCSB), Rapid, Dinamo sau chiar Craiova. Dar imaginați-vă și în afară, să fii, nu știu, jucătorul Barcelonei, să apari cu tricou cu Real Madrid. Nu există. Sau Inter cu Milan. Nu puteai să faci așa ceva“, a spus Angelescu, potrivit primasport.ro.

După ce imaginile cu Munteanu au început să circule, atacantul a venit cu o reacție și a spus că totul a fost făcut în semn de susținere pentru prietenul său de la FCSB, Mihai Popescu, care se recuperează după accidentarea gravă suferită în victoria României cu Austria, scor 1-0, în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.

Şedinţă tensionată la CCR pe legea pensiilor speciale. De ce au plecat cei 4 judecători numiţi de PSDŞedinţă tensionată la CCR pe legea pensiilor speciale. De ce au plecat cei 4 judecători numiţi de PSD
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şi-a sedat mama şi apoi a asfixiat-o, ajutată de cea mai bună prietenă. Filmul crimei cumplite din Sibiu
Observator
Şi-a sedat mama şi apoi a asfixiat-o, ajutată de cea mai bună prietenă. Filmul crimei cumplite din Sibiu
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii, banditule?”
Fanatik.ro
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii, banditule?”
10:28
A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi
10:10
Portarul lui Dinamo, sub privirile lui Kylian Mbappe la Cupa Africii. Goalkeeper-ul a încasat un gol superb
9:51
Răzvan Burleanu, nemulţumire publică legată de rezultatele lui Mircea Lucesu la naţională: “Am fi putut mai mult”
9:05
Radu Drăgușin, subiect de discuție în Italia după revenirea sa pe teren: “E legat de un posibil transfer”
8:42
“Dacă cineva vrea să facă scandal…”. Cristi Chivu, replică după declarațiile făcute de Antonio Conte
8:40
Meme Stoica l-a sunat pe Ladislau Boloni să vină antrenor la FCSB: “Aud că e greu să lucrezi cu Becali. Nici cu mine nu e uşor”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVAdrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în România 2 Ofertă de 1,3 milioane pentru Florin Tănase. Anunțul lui Gigi Becali: „Trebuie să își termine contractul” 3 Unde vrea să se transfere Malcom Edjouma, după despărțirea de FCSB. Mutarea pentru care insistă mijlocașul 4 Primul transfer al iernii la Rapid. Victor Angelescu a confirmat: „Suntem aproape înțeleși” 5 Jucătorul din Liga 1 propus la FCSB așteaptă oferta de la Gigi Becali: „Pot face față” 6 Nicolae Stanciu pleacă de la Genoa. Anunțul italienilor despre căpitanul naționalei
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko KopicDinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”