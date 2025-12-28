Pancu rupe tăcerea! Ce l-a deranjat la Louis Munteanu: "Nu avea voie! Clubul să intervină! Sunt revoltat" - Antena Sport

Daniel Pancu a oferit o primă reacţie după scandalul uriaş provocat de Louis Munteanu de sărbători, atunci când a fost fotografiat în tricoul rivalei FCSB, de care a fost foarte aproape în această toamnă.
Antrenorul de la CFR Cluj nu a fost deranjat de gestul de a purta tricoul rivalei, ci de faptul că atacantul de 23 de ani cotat la 4.5 milioane de euro a jucat fotbal pe parchet, un lucru interzis fotbaliştilor profesionişti. Munteanu va fi amendat cu 10% din salariu, echivalentul a 2.100 de euro.
Daniel Pancu, deranjat că Louis Munteanu a jucat fotbal pe parchet
“Jucătorii rari au comportament diferit de al celorlalţi, atât pe teren, când e jocul blocat şi inventează o pasă sau un gol la care nu se aşteaptă nimeni, cât şi în afara terenului. Pe mine nu m-a deranjat, îţi spun sincer, faptul că a îmbrăcat tricoul FCSB-ului, că putea să-l îmbrace şi pe al Rapidului, doar pe al lui U Cluj în mod normal cred că era mai greu să-l îmbrace.
El a şi argumentat că e un prieten vechi care este într-o situaîie foarte grea, Mihai Popescu, un coleg de-ai lui, deci nu condamn gestul de a îmbrăca un tricou, chiar dacă nu e normal.
Eu sunt revoltat de altă situaţie. Noi nu avem voie, ca jucători profesionişti, să jucăm fotbal pe parchet la sală. Din ce am văzut eu în pozele alea se joacă la sală, la Sala Sporturilor din Vaslui, aici e o problemă la care trebuie să intervină clubul. Clubul aici trebuia să intervină. Ce cauţi să joci fotbal pe parchet, în vacanţă?
Când fiecare jucător are programul de vacanţă, are un antrenament la 2 zile, dar nu scrie nicăieri fotbal pe parchet. Acolo nici măcar minge nu au. Sunt antrenamente care să ne menţină într-o stare bună pentru că intrăm direct. Avem de pe 3 ianuarie, sunt 15 zile, două săptămâni şi jucăm cu Oţelul. Ei trebuie să îşi menţină condiţia fizică în alt mod, nu la fotbal pe parchet.
Nu am discutat deloc cu el, nici cu clubul nu am discutat pe aspectul ăsta, pentru că e perioada asta, e sâmbătă, duminică, sunt sărbătorile, dar asta cu tricoul a fost un gest minor pentru mine. Dar faptul că joci, te poţi accidenta oricând şi aici clubul ar trebui să intervină”, a spus Pancu, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Louis Munteanu a explicat de ce a purtat tricoul FCSB
Louis Munteanu (23 de ani) a oferit prima reacţie după ce a fost surprins în timpul unui eveniment din Vaslui, oraşul natal, purtând un tricou al rivalei FCSB. Atacantul cotat la 4.5 milioane de euro susţine că a fost doar un gest făcut pentru prietenul său, Mihai Popescu, cu care a fost coleg la Farul şi care a suferit o accidentare care îl ţine departe de teren.
„În această pauză, fiind acasă la părinți, am participat la un turneu demonstrativ în Vaslui, orașul meu natal.
Pentru o perioadă am purtat tricoul prietenului meu și fost coleg de la Farul, Mihai Popescu, ca semn de prietenie și susținere pentru el într-un moment dificil, trecând printr-o accidentare care îl ține departe de teren.
Gestul meu nu a avut nicio clipă intenția de a jigni sau de a arăta lipsă de respect față de clubul CFR Cluj sau față de suporteri. Înțeleg că acest lucru a putut fi interpretat greșit și îmi pare sincer rău pentru asta. A fost un gest strict uman, din prietenie, nimic mai mult”, a transmis Louis Munteanu, pe Instagram.
