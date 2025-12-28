Pancu rupe tăcerea! Ce l-a deranjat la Louis Munteanu: "Nu avea voie! Clubul să intervină! Sunt revoltat" - Antena Sport

Daniel Pancu a oferit o primă reacţie după scandalul uriaş provocat de Louis Munteanu de sărbători, atunci când a fost fotografiat în tricoul rivalei FCSB, de care a fost foarte aproape în această toamnă.

Antrenorul de la CFR Cluj nu a fost deranjat de gestul de a purta tricoul rivalei, ci de faptul că atacantul de 23 de ani cotat la 4.5 milioane de euro a jucat fotbal pe parchet, un lucru interzis fotbaliştilor profesionişti. Munteanu va fi amendat cu 10% din salariu, echivalentul a 2.100 de euro.

Daniel Pancu, deranjat că Louis Munteanu a jucat fotbal pe parchet

“Jucătorii rari au comportament diferit de al celorlalţi, atât pe teren, când e jocul blocat şi inventează o pasă sau un gol la care nu se aşteaptă nimeni, cât şi în afara terenului. Pe mine nu m-a deranjat, îţi spun sincer, faptul că a îmbrăcat tricoul FCSB-ului, că putea să-l îmbrace şi pe al Rapidului, doar pe al lui U Cluj în mod normal cred că era mai greu să-l îmbrace.

El a şi argumentat că e un prieten vechi care este într-o situaîie foarte grea, Mihai Popescu, un coleg de-ai lui, deci nu condamn gestul de a îmbrăca un tricou, chiar dacă nu e normal.

Eu sunt revoltat de altă situaţie. Noi nu avem voie, ca jucători profesionişti, să jucăm fotbal pe parchet la sală. Din ce am văzut eu în pozele alea se joacă la sală, la Sala Sporturilor din Vaslui, aici e o problemă la care trebuie să intervină clubul. Clubul aici trebuia să intervină. Ce cauţi să joci fotbal pe parchet, în vacanţă?