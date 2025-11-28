Nicolae Stanciu la Rapid? Anunț de ultim moment din Italia. Ce se întâmplă cu jucătorul român - Antena Sport

Nicolae Stanciu a jucat doar trei meciuri pentru Genoa în acest sezon de Serie A, iar situația românului a devenit tot mai incertă, înaintea barajului dintre Turcia și România.
Presa din Italia scrie că fotbalistul în vârstă de 32 de ani poate pleca sub formă de împrumut în această iarnă de la Genoa, iar o revenire în Liga 1 nu este exclusă.
Nicolae Stanciu ar putea fi împrumutat de Genoa
Situația lui Nicolae Stanciu la Genoa devine tot mai incertă, pe măsură ce fotbalistul ratează meci după meci pentru gruparea patronată de Dan Șucu.
Presa din Italia anunță că internaționalul român are mari șanse să fie împrumutat de formația din Serie A, iar asta poate duce din nou către o revenire a acestuia în Liga 1, însă nu la FCSB.
S-a vorbit tot mai mult despre ideea ca Nicolae Stanciu să fie cedat în campionatul românesc, dar la Rapid București. Pentru liderul din Liga 1, ar fi o lovitură de proporții pe piața transferurilor.
