Victor Pițurcă cere suspendări drastice, după scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea: „Nu e posibil așa ceva” - Antena Sport

Victor Pițurcă (69 de ani) a reacționat, după scandalul uriaș dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Antrenorul italian a sărit să-l bată pe jucătorul advers, după ce acesta i-ar fi adresat injurii.

Cazul a fost analizat de Comisia de Disciplină, însă verdictul final se va acorda săptămâna viitoare. Cristiano Bergodi a lipsit de la sediul Comisiei din cadrul FRF, dat fiind faptul că U Cluj va juca azi cu Oțelul, în Cupa României.

Victor Pițurcă cere suspendări drastice, după scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea

Victor Pițurcă a cerut ca FRF să ia măsuri „drastice” împotriva jucătorilor care înjură un antrenor. Fostul selecționer nu-și poate explica un astfel de comportament, mărturisind că nu s-a confruntat cu așa ceva, pe parcursul carierei sale.

De asemenea, Victor Pițurcă i-a „taxat” pe Cristiano Bergodi, pentru scenele incredibile oferite la finalul meciului din Gruia, și pe Daniel Pancu, pentru discursul dur avut la adresa italianului.

„Așa ceva n-ar fi trebuit să se întâmple, a fost un episod foarte urât. În primul rând mă refer la Bergodi, care e antrenor, e un exemplu pentru jucătorii săi și nu avea voie să reacționeze așa.