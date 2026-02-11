Victor Pițurcă cere suspendări drastice, după scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea: „Nu e posibil așa ceva” - Antena Sport

Victor Pițurcă (69 de ani) a reacționat, după scandalul uriaș dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Antrenorul italian a sărit să-l bată pe jucătorul advers, după ce acesta i-ar fi adresat injurii.
Cazul a fost analizat de Comisia de Disciplină, însă verdictul final se va acorda săptămâna viitoare. Cristiano Bergodi a lipsit de la sediul Comisiei din cadrul FRF, dat fiind faptul că U Cluj va juca azi cu Oțelul, în Cupa României.
Victor Pițurcă cere suspendări drastice, după scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea
Victor Pițurcă a cerut ca FRF să ia măsuri „drastice” împotriva jucătorilor care înjură un antrenor. Fostul selecționer nu-și poate explica un astfel de comportament, mărturisind că nu s-a confruntat cu așa ceva, pe parcursul carierei sale.
De asemenea, Victor Pițurcă i-a „taxat” pe Cristiano Bergodi, pentru scenele incredibile oferite la finalul meciului din Gruia, și pe Daniel Pancu, pentru discursul dur avut la adresa italianului.
„Așa ceva n-ar fi trebuit să se întâmple, a fost un episod foarte urât. În primul rând mă refer la Bergodi, care e antrenor, e un exemplu pentru jucătorii săi și nu avea voie să reacționeze așa.
Am văzut și reacția lui Daniel Pancu și el, pe undeva, are dreptate. Când antrenezi într-o țară străină, ar trebui să te controlezi mai mult, să fii mai atent. Am antrenat și eu în afara țării și știu cum e și ce înseamnă asta. Face parte din fișa postului, din îndatoririle unui antrenor, să-și stăpânească emoțiile. Doar că Daniel a pus prea mult patos în vorbele lui!
Pe de altă parte, aș sugera celor de la FRF să ia măsuri împotriva jucătorilor care înjură sau jignesc un antrenor. Să primească suspendări drastice. Nu e posibil ca un jucător să se poarte așa cu un antrenor! Eu n-am avut astfel de episoade în carieră, nici n-aș concepe așa ceva. Cum să-și permită un jucător să înjure sau să jignească un antrenor?!”, a declarat Victor Pițurcă, conform gsp.ro.
