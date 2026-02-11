Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Victor Pițurcă cere suspendări drastice, după scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea: „Nu e posibil așa ceva” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Victor Pițurcă cere suspendări drastice, după scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea: „Nu e posibil așa ceva”

Victor Pițurcă cere suspendări drastice, după scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea: „Nu e posibil așa ceva”

Viviana Moraru Publicat: 11 februarie 2026, 19:25

Comentarii
Victor Pițurcă cere suspendări drastice, după scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea: Nu e posibil așa ceva”

Victor Pițurcă, în timpul unei conferințe de presă / Sport Pictures

Victor Pițurcă (69 de ani) a reacționat, după scandalul uriaș dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Antrenorul italian a sărit să-l bată pe jucătorul advers, după ce acesta i-ar fi adresat injurii.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cazul a fost analizat de Comisia de Disciplină, însă verdictul final se va acorda săptămâna viitoare. Cristiano Bergodi a lipsit de la sediul Comisiei din cadrul FRF, dat fiind faptul că U Cluj va juca azi cu Oțelul, în Cupa României. 

Victor Pițurcă cere suspendări drastice, după scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea 

Victor Pițurcă a cerut ca FRF să ia măsuri „drastice” împotriva jucătorilor care înjură un antrenor. Fostul selecționer nu-și poate explica un astfel de comportament, mărturisind că nu s-a confruntat cu așa ceva, pe parcursul carierei sale. 

De asemenea, Victor Pițurcă i-a „taxat” pe Cristiano Bergodi, pentru scenele incredibile oferite la finalul meciului din Gruia, și pe Daniel Pancu, pentru discursul dur avut la adresa italianului. 

„Așa ceva n-ar fi trebuit să se întâmple, a fost un episod foarte urât. În primul rând mă refer la Bergodi, care e antrenor, e un exemplu pentru jucătorii săi și nu avea voie să reacționeze așa. 

Reclamă
Reclamă

Am văzut și reacția lui Daniel Pancu și el, pe undeva, are dreptate. Când antrenezi într-o țară străină, ar trebui să te controlezi mai mult, să fii mai atent. Am antrenat și eu în afara țării și știu cum e și ce înseamnă asta. Face parte din fișa postului, din îndatoririle unui antrenor, să-și stăpânească emoțiile. Doar că Daniel a pus prea mult patos în vorbele lui! 

Pe de altă parte, aș sugera celor de la FRF să ia măsuri împotriva jucătorilor care înjură sau jignesc un antrenor. Să primească suspendări drastice. Nu e posibil ca un jucător să se poarte așa cu un antrenor! Eu n-am avut astfel de episoade în carieră, nici n-aș concepe așa ceva. Cum să-și permită un jucător să înjure sau să jignească un antrenor?!”, a declarat Victor Pițurcă, conform gsp.ro. 

Judeţul fără medici, în care pacienţii cu AVC sau infarct au şanse minime. Primarul plânge după comunismJudeţul fără medici, în care pacienţii cu AVC sau infarct au şanse minime. Primarul plânge după comunism
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Apartamentele de 60.000 € care şi-au dublat preţul. Proprietarii au aflat că soseşte metrou în câţiva ani
Observator
Apartamentele de 60.000 € care şi-au dublat preţul. Proprietarii au aflat că soseşte metrou în câţiva ani
Cristi Tănase a scuipat fanii, ca şi Baiaram, dar nu a fost suspendat! Istoricul deciziilor contradictorii ale Comisiei de Disciplină
Fanatik.ro
Cristi Tănase a scuipat fanii, ca şi Baiaram, dar nu a fost suspendat! Istoricul deciziilor contradictorii ale Comisiei de Disciplină
20:26
VideoJurnal Antena Sport | Judecata de apoi pentru Cordea
20:16
Filipe Coelho, sincer înaintea disputei cu FCSB din Cupă: „Suntem îngrijorați”
20:08
Veste bună pentru Cristi Chivu. Un titular al lui Inter a revenit la antrenamente, înaintea derby-ului cu Juventus
20:00
LIVE SCOREU Cluj – Oțelul se joacă ACUM. Meci capital pentru calificarea în sferturile Cupei României
19:42
FCSB a dominat Gala Premiilor AFAN! Care au fost superlativele sezonului 2024/2025
19:12
VIDEOLando Norris și Max Verstappen, cei mai rapizi în prima zi de teste de la Bahrain
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată 2 Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept” 3 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 4 Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo 5 Dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho. Mihai Rotaru vrea să-l demită în caz de eşec! 6 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi”
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt