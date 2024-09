Viorel Moldovan, în extaz după dubla lui Rareş Pop cu Unirea Slobozia: "Este febleţea mea! Face facultatea la zi!" - Antena Sport

Viorel Moldovan, în extaz după dubla lui Rareş Pop cu Unirea Slobozia Viorel Moldovan, în timpul unui interviu/ AntenaSport Viorel Moldovan a fost în extaz după dubla lui Rareş Pop cu Unirea Slobozia. Preşedintele Rapidului a spus că Pop este unul dintre favoriţii săi. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Viorel Moldovan a făcut şi dezvăluiri despre viaţa personală a lui Rareş Pop. Acesta a spus că noua senzaţie a giuleştenilor urmează ASE-ul la zi. Viorel Moldovan, în extaz după dubla lui Rareş Pop cu Unirea Slobozia ”Rareș Pop, împreună cu toți jucătorii, are primă după victoria cu Slobozia. Nu știu dacă are stipulat în contract prime pentru goluri marcate. E bine să aibă concurență, cu venirile lui N Jie și Boupendza. Este feblețea mea Rareș Pop. Mi-a plăcut de când era la UTA Urad. Un băiat cuminte și inteligent. Este la ASE (n.r. Academia de Studii Economice din București) și face facultatea la zi. E importantă școala. Cariera e scurtă. Dacă nu ești mereu sus, în top, trebuie să îți asiguri viitorul. Anumiți jucători nu știu în ce direcție să o apuce după școală. Nu contează doar fotbalul”, a spus Moldovan la digisport.ro. Rareş Pop, reacţie neaşteptată după „dubla” marcată pentru Rapid Rareş Pop a avut o reacţie neaşteptată după „dubla” marcată pentru Rapid. Salvatorul giuleştenilor din meciul cu Unirea Slobozia a evitat să răspundă la o întrebare despre schimbările aduse de Marius Şumudică la echipă, după demiterea lui Neil Lennon. Reclamă

La finalul meciului, Marius Şumudică i-a strâns pe toţi jucătorii în jurul lui şi le-a purtat un discurs. După, i-a sărutat pe toţi pe frunte.

„A fost un efort de echipă. Singurul punct pozitiv a fost că am marcat. Am dat totul din noi şi în final am obţinut cele 3 puncte. E oarecum rodul muncii mele de până acum, sper să o ţin tot aşa. Cu siguranţă orice jucător care începe din primul 11 are parte de încrederea antrenorului. Dar oricine intră trebuie să dea totul.

M-am uitat după ce am lovit mingea şi am simţit că va fi gol. Ar fi bine să fie acea victorie care să aducă descătuşarea. Sper de acum să adunăm mai multe victorii.

Şumudică a spus că asta e atitudinea de care avem nevoie şi să jucăm cu inima. (Ce a schimbat Şumudică?) Poate spiritul a adus el, nu vreau să comentez această întrebare pentru că, dacă răspund, probabil aş avea probleme„, a declarat Rareş Pop.

