Neluţu Varga nu iartă! Jucătorul adus vara aceasta la CFR Cluj, dat afară - Antena Sport

CFR Cluj a anunţat că s-a despărţit de Antonio Bosec, jucător transferat de formaţia din Gruia chiar în vară. Fundaşul croat s-a numărat printre cei mai criticaţi jucători după umilinţa suferită de clujeni în Suedia.
Bosec a făcut o partidă foarte slabă în meciul dintre Hacken şi CFR Cluj, câştigat de formaţia din Suedia cu 7-2, în manşa tur a play-off-ului Conference League.
Antonio Bosec a fost dat afară de la CFR Cluj
“Mulțumim, Antonio Bosec!
Clubul CFR 1907 Cluj și jucătorul Antonio Bosec au ajuns la un acord privind încetarea colaborării.
Mult succes în carieră, Antonio!”, a anunţat CFR Cluj, prin intermediul contului oficial de Facebook.
Antonio Bosec a ajuns la CFR Cluj în luna iulie, el semnând cu formaţia din Gruia din postura de jucător liber de contract. Până la sosirea în România, fundaşul dreapta de 28 de ani jucase numai în Croaţia.
În etapa a şasea a Ligii 1, Bosec a fost în centrul atenţiei la meciul dintre CFR Cluj şi FC Botoşani, încheiat la egalitate, scor 3-3.
În minutul 86, echipa antrenată la momentul respectiv de Dan Petrescu putea obţine victoria. Louis Munteanu scăpase singur cu portarul oaspeţilor, dar a preferat să îi paseze lui Bosec. Dintr-o poziţie incredibilă, croatul nu a reuşit să îl învingă pe portarul oaspeţilor.
- 700.000 de euro este cota de piaţă a lui Antonio Bosec, potrivit transfermarkt.com
- 6 meciuri a jucat Antonio Bosec pentru CFR Cluj sezonul acesta
