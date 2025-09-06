Neluţu Varga nu iartă! Jucătorul adus vara aceasta la CFR Cluj, dat afară - Antena Sport

Mult succes în carieră, Antonio!” , a anunţat CFR Cluj, prin intermediul contului oficial de Facebook.

Clubul CFR 1907 Cluj și jucătorul Antonio Bosec au ajuns la un acord privind încetarea colaborării.

Bosec a făcut o partidă foarte slabă în meciul dintre Hacken şi CFR Cluj, câştigat de formaţia din Suedia cu 7-2, în manşa tur a play-off-ului Conference League.

CFR Cluj a anunţat că s-a despărţit de Antonio Bosec, jucător transferat de formaţia din Gruia chiar în vară. Fundaşul croat s-a numărat printre cei mai criticaţi jucători după umilinţa suferită de clujeni în Suedia.

Antonio Bosec a ajuns la CFR Cluj în luna iulie, el semnând cu formaţia din Gruia din postura de jucător liber de contract. Până la sosirea în România, fundaşul dreapta de 28 de ani jucase numai în Croaţia.

În etapa a şasea a Ligii 1, Bosec a fost în centrul atenţiei la meciul dintre CFR Cluj şi FC Botoşani, încheiat la egalitate, scor 3-3.